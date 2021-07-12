郭台銘深夜發聲：北京未干涉BNT疫苗採購

鴻海創辦人郭台銘深夜在臉書表示，很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代。(本報資料照片)

上海復星醫藥宣布與鴻海創辦人郭台銘 的永齡基金會及台積電正式簽訂BNT疫苗 銷售協議。郭台銘昨深夜在臉書表示，很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，但還不能放鬆，還要努力催促到貨時間和到貨數量。他也強調，洽購期間並未有北京當局任何指導或干涉，感謝讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。

郭台銘表示，從5月23日向政府有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣布正式授權至今天剛好七周。這段時間他自知責任重大，阻礙重重，「惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，盡可能努力在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序」。

郭台銘表示，對大家期待疫苗的焦慮，他與團隊都感同身受。很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量。

郭台銘說，這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣 社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。

另外，郭台銘強調，自台方提出捐贈案後的洽購期間，並未有北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。