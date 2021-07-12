郭台銘深夜發聲：北京未干涉BNT疫苗採購
上海復星醫藥宣布與鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會及台積電正式簽訂BNT疫苗銷售協議。郭台銘昨深夜在臉書表示，很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，但還不能放鬆，還要努力催促到貨時間和到貨數量。他也強調，洽購期間並未有北京當局任何指導或干涉，感謝讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。
郭台銘表示，從5月23日向政府有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣布正式授權至今天剛好七周。這段時間他自知責任重大，阻礙重重，「惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，盡可能努力在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序」。
郭台銘表示，對大家期待疫苗的焦慮，他與團隊都感同身受。很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量。
郭台銘說，這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。
另外，郭台銘強調，自台方提出捐贈案後的洽購期間，並未有北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。
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