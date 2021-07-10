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兩岸觀策／北京眼中的「台獨」有幾張面孔？

記者 羅印冲

最近，「台獨」成為美中台關係中的熱詞，從中共總書記習近平到民進黨「頭號軍師」邱義仁，再到美國白宮印太事務協調總監坎伯，都相繼對「台獨」表了態。

然而，一個關鍵問題是，究竟對北京來說，何謂「台獨」？哪些行為是「台獨行徑」？哪些行為不是？更直白地問，到底在北京眼中，「台獨」有幾張面孔？

7月1日，習近平在中共百年黨慶談話中表示，堅決粉碎任何「台獨」圖謀；任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

三天之後的7月4日，邱義仁就在陳水扁廣播專訪時直言，美國根本不贊成「台獨」，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定。又過了兩天，坎伯在亞洲協會一場會議中，脫口「美國不支持台灣獨立」。

•台獨定義 各說各話

眾人都說「台獨」是北京對台紅線，不可逾越或踩線，但對「台獨」定義似乎各說各話，一般認知就是「法理台獨」，包括更改國號、制定新憲等法理上的動作和宣告，但中共對「台獨」定義顯然更廣泛、更具「模糊空間」。

2月下旬，剛接任台灣陸委會主委的邱太三在回應媒體提問時就表示，兩岸交往幾十年，大家對某些名詞定義可能雞同鴨講，中方的「台獨」概念，在台灣本來就眾說紛紜；不太清楚對岸對於「台獨」定義為何，會再了解。

2005年，中共制定實施「反分裂國家法」，畫出所謂的對台動武「三紅線」，包括了「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；「和平統一」的可能性完全喪失等，中共得採取「非和平方式及其他必要措施」捍衛主權和領土的完整，被視為中共對「台獨」定義的基本立場。

•去中國化 也算台獨

不過，這些都是原則性的規範，究竟哪些具體行為算是「台獨行徑」，迄今並無一套完整且統一的說法。而既然是原則性的規範，就必然會產生模糊空間，在兩岸雙方缺乏互信情況下，誤解乃至誤判便難以避免。

廈大台研中心副主任唐永紅在陸媒訪問時就提到，在「反分裂國家法」（啟用）之前，還有分成「漸進性、過渡性」的台獨。他舉例說，像是蔡政府「去中國化」的教育；台媒和政客成天按照一邊一國、一中一台在宣講；修改法規將疆域刪除「大陸地區」等，都可被認為是「某種形式、程度」的台獨。

他並指，中國會因應「台獨程度」不同，採取相應程度的反制，「並不是台灣宣布台獨，中國才會反制」。譬如這兩年共軍艦機擾台、穿越中線，就是反制台灣「勾連國際搞台獨」，以前沒有這種情況，因為現在「台獨程度」變高了，反制作為也加強。

•過度打擊 更激對立

民進黨上台後，在中國回應的官方文字中，出現了許多與「台獨」相關的新詞，像是「柔性台獨」「曲線台獨」「文化台獨」「倚美謀獨」「以疫謀獨」等不一而足。

對中共來說，「台獨」定義從最狹隘的宣布法理台獨，到各種「去中國化」政策作為，甚至增加台灣國際能見度的做法，都可視為某種程度的「台獨」，進而對台灣施加更大壓力，兩岸對立更為尖銳。

不過，北京當局若是把台灣爭取適當的國際活動空間、維護自由民主的生活方式，以及堅持中華民國存在的客觀事實等，都一律視為「台獨」而加以打擊，恐不利於兩岸關係和平發展前景。

台灣 中國 中共

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