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50年今昔 …狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

記者郭崇倫
2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）
2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

50年前的7月9日，清晨3點，四個美國人趁著深夜，到了伊斯蘭馬巴德近郊的機場，其中一人戴著帽子與太陽眼鏡，深怕大家認出他來，赫然就是美國國家安全顧問季辛吉，他們剛結束與巴基斯坦總統的晚宴，老季藉口水土不服鬧肚子，其實預備搭上到北京的專機，任務代號「馬可波羅」。

季辛吉在飛機上，發現助理沒有幫他多帶一件乾淨襯衫，大發脾氣，他的助手羅德開玩笑說，你還沒有與中國人開始談，就「輸個精光」（lose your shirt），他跟助理借了一件，襯衫是台灣製，所以跟北京談判時，季辛吉一直有「台灣」上身。

兩天北京祕密訪問，季辛吉一共與中共總理周恩來談了17個鐘頭，根據老季的傳記作者、知名英籍歷史學家佛格森在近日的「一場台灣危機可能就此終結美國霸業」專文中，運用思想家以薩．柏林「狐狸博雜，刺蝟專一」的比喻表示，季辛吉此行就像狐狸一樣抱持太多目的，除想促成總統尼克森訪中，還希望中國大陸幫忙美國擺脫越戰，更想利用中蘇的矛盾來向蘇聯施壓。

反觀周恩來就像刺蝟，始終緊咬著台灣問題不放，堅持表示，若此關鍵問題不解決，整個美中關係的結都打不開，最後季辛吉退讓，表明不主張兩個中國或一中一台，也不支持台灣獨立運動，開始了十年美台斷交、美中建交的過程。

回到50年後，佛格森認為，此刻的台灣之於美國，就像1956的蘇伊士運河之於英國。當時英國不滿埃及把運河收歸國有，本想夥同以色列與法國以武力奪回未果，運河終究落入埃及之手，也終結了大英國協的霸業。

在中國大陸實力差距與美國日益縮小之際，美國要在貿易、人權價值與科技等各方面與大陸競爭，還要再三承諾對台灣的安全承諾，對佛格森而言，就像狐狸一樣博雜，反觀大陸，一心一意要統一台灣，相對之下，美國與台灣很容易因為誤判情勢、誤判大陸，而釀出一場足以終結美國霸業的台灣危機。

50年前，台灣問題是美中間的重中之重，現在也是。50年前，美中俄三角關係開始轉變，現在同樣也是。現年98歲的季辛吉，50年前那趟祕密旅行的餘波，現在仍盪漾不止。

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