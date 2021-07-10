美國務院副助卿莫瑞：恢復TIFA 展示美台友誼

美國國務院副助理國務卿莫瑞表示，台美恢復TIFA的討論，展示美台友誼。圖為將上任的美國在台協會處長孫曉雅（左）7日在華府會晤台灣駐美代表蕭美琴（右）。（取材自推特）

美國 國務院主管貿易政策與談判的副助理國務卿莫瑞（Matt Murray）9日接受美國之音專訪時表示，台灣 是美國在亞太地區最重要的合作夥伴之一，台美恢復TIFA 的討論，對於展示積極的貿易議程及展示美台友誼和關係的重要性非常重要。

莫瑞表示，美國將另外解決美中之間的貿易糾紛，包括知識產權、強制技術轉讓以及缺乏市場准入的問題。

台灣與美國1994年簽訂台美貿易暨投資架構協定（TIFA），今年6月30日透過視訊方式恢復舉行睽違5年的第11屆TIFA會談，被視為台灣對外貿易重要的一步。

參與會談的莫瑞表示，台灣是美國在亞太地區最重要的合作夥伴之一，也是非常重要的經濟和貿易夥伴，恢復TIFA的討論非常重要。

TIFA會談其中的一個焦點就是供應鏈。美國政府表示將繼續通過與盟友的合作，確保供應鏈的安全與韌性，包括半導體的供應鏈。

莫瑞說：「我們非常關切中國未履行對國際社會、或者對美國做出的雙邊承諾。所以我們想解決這些問題。你知道，美國在處理與中國貿易糾紛時，與我們對台灣所做的任何事情是分開的。」