推文放中華民國國旗 白宮刪除：是無心之過

美國白宮新冠疫情應對小組6日推文宣傳美國疫苗捐贈進度,提及台灣時附上中華民國國旗,不過這則推文已遭刪除。(取材自推特)

白宮新冠疫情應對小組5日推文宣傳美國 疫苗捐贈進度,提及台灣時附上中華民國國旗,這則推文不久遭刪除;白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日表示,這是負責圖表和社群媒體的團隊犯下的「無心之過」,不應被視為美國政策轉變。

莎奇在白宮例行新聞說明會回答媒體詢問此事時表示,當他們確認工作團隊將中華民國國旗放進貼文裡的這項錯誤後,就移除這則推文,這項工作人員的「無心之過」,不能視為美國官方政策的轉變。

莎奇表示,美國依舊信守基於台灣關係法 、美中三項聯合公報和六項保證的「一個中國」政策。

這則推文是在5日發出,指美國迄今送出4000萬劑新冠疫苗,包括加拿大、墨西哥、巴西、台灣與宏都拉斯等;這則推文還包含一張圖片,其中每個國家都對應其國旗,標注台灣配上中華民國國旗。

中華民國總統蔡英文稍後在推特轉推這項推文,表示感謝美國的慷慨捐輸;不過,這則推文已遭到刪除。台灣外交部7日表示,已請駐美代表處提醒美方,勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

2017年至2018年間,美國國務院 和貿易代表署(USTR)都在其官方網站上移除中華民國國旗,外界質疑是美台關係生變,美方也未因此恢復;如今國務院和USTR網站有關台灣的介紹,也都沒有中華民國國旗。

白宮印太事務協調總監坎伯6 日曾表示,美國持續與台灣維持「非官方關係」,也「不支持台灣獨立」;這是拜登政府首次重申這項政策。

國務院有分不公開備忘錄「對台交往準則」(Guidelines on the Relationship with Taiwan),為美台交流設立規則與限制;前聯邦眾議員游賀(Ted Yoho)曾撰文指出,他得知國務院2015年發布的更新版對台交往準則,禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵,限制美國對台支持。

據了解,在拜登政府上台後,這項主權象徵限制仍持續保留在新對台交往準則中。