我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

新聞評論╱邱義仁是蔡英文的撿球員或神救援？

聯合報社論
台灣日本關係協會會長邱義仁日前表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，被認為是代替蔡英文總統向對岸釋放「和」的訊息。（取材自微微笑廣播直播畫面）
台灣日本關係協會會長邱義仁日前表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，被認為是代替蔡英文總統向對岸釋放「和」的訊息。（取材自微微笑廣播直播畫面）

國安會前秘書長邱義仁近日說，台獨不是台灣人民自己可以決定，必須考慮國際現實，而「美國根本就不支持台灣獨立」。此話一出，原本盛氣凌人的獨派陣營一片沉默，似不知如何應對。事隔一日，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯也在一項會議中表示，美國支持強健的美台「非官方」關係，但「我們不支持台獨」。這樣的前呼後應，要說純屬巧合，機率有多高？

邱義仁和坎伯相繼說出「美國不支持台獨」，分別在很奇特的場合。邱義仁是應邀上前總統陳水扁主持的廣播節目受訪時說出那番話，他說宣布台獨除會引起國內不和，「中國會打我們」，且美國根本就不贊成。至於坎伯，則是在回應前亞太助卿羅素問到美國對台灣「愛多少才叫愛太多」時，說出「不支持台獨」。由於坎伯是羅素的前任，這次問答，被認為是刻意安排。

如果這兩次談話都是刻意安排，這項訊息便十分耐人尋味。至於後果將如何發展，則仍難逆料。邱義仁並未退出政壇，他目前的官銜是「台日關係協會會長」，以他和蔡總統的深厚交情，他要去上陳水扁的節目，府方不可能不知情。他公開表態，且透過陳水扁的節目向社會放送，可能是看到蔡政府目前防疫諸事不順而民怨滔天的景象，因而主動出手幫蔡英文解圍。其目的，一是要求國內獨派稍安勿躁，二是要讓反獨民眾放心，三則是希望北京放下敵意。

至於坎伯的談話，則同樣是基於現實原則，回到美國利益的立場來談論美台和美中關係。華府原有意利用10月底的羅馬G20會議，安排拜登和習近平舉行會晤；但由於兩國關係緊張，中方反應相當冷淡，美方正在努力經營。坎伯的談話，極可能就是在為此鋪路，幫助修補美中關係。其談話清楚表達三點：第一，基於民主盟友的立場，美國是「愛台灣」的；第二，但雙方關係僅止於「非官方」性質；第三，美國不支持台灣獨立。

蔡總統近幾年藉著美台關係大作文章，塑造美國是台灣「反中大靠山」的印象，在兩岸及外交上變得挑釁、好鬥而肆無忌憚。尤其年輕世代，許多人把反中、仇中當成時髦標記，將不追隨反中曲調的人任意抹紅為「中共同路人」。如今，當民進黨大老邱義仁和美國政府高官同時喊出「美國不支持台獨」，或許意味蔡總統想要悄悄調整路線；但對於那些搖旗吶喊的反中追隨者，蔡英文難道沒有要說的話嗎？

邱義仁和陳水扁一搭一唱，說出「美國不支持台獨」，確實是一齣驚奇大戲。一位是國安會前秘書長，一位是貪瀆入獄而保外就醫的前總統，兩人在南台灣一個鮮為人知的電台，悠悠對蔡英文總統下了這步場邊指導棋。對藍營而言，反台獨是順心的宣示；對民進黨而言，能夠轉移焦點就好；對獨派而言，則像被點了死穴一般不知如何掙扎。對蔡英文而言，能藉這兩位關鍵人物之口向對岸釋放出「和」訊息，倒是簡便，至少不必從自己嘴巴說出難以啟齒的話。

不論邱義仁是以「撿球員」的角色幫蔡英文把打出界外的兩岸關係撿回來，或是以「神救援」的身分幫蔡總統擋下獨派的逼宮；接下來，都還要看蔡英文自己在場上的演繹。如果她還是言不由衷，她的大臣還是動不動就喊不惜一戰，邱義仁和陳水扁的戲就白演了。更糟的是，坎伯只說「美國不支持台獨」，邱義仁卻說「台獨不是台灣人民可以決定的事」；那麼民進黨灌輸給「天然獨世代」的夢想，要如何收尾？

美國 台灣 蔡英文

上一則

推文放中華民國國旗 白宮刪除：是無心之過

下一則

台微解封 可上山不能下海？網譏「山是綠、海是藍」

延伸閱讀

柯砲轟中央之後 蔡英文：全國目標一致 少爭吵多合作

柯砲轟中央之後 蔡英文：全國目標一致 少爭吵多合作
扁：美不挺台獨 哪黨執政都一樣 綠官員：美是不挺法理台獨

扁：美不挺台獨 哪黨執政都一樣 綠官員：美是不挺法理台獨
觀察站／美畫港台之間紅線 盼回美中互動常軌

觀察站／美畫港台之間紅線 盼回美中互動常軌
美稱不支持台獨 北京：盼恪守一中 聚焦合作

美稱不支持台獨 北京：盼恪守一中 聚焦合作

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
圖為7月1日上午，在北京天安門廣場舉行的中國共產黨成立100周年慶祝大會。（新華社）

台學者：台灣將面臨促統壓力 和統不成 中就會武統

2021-07-01 23:39
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）

虛耗大半年 台灣買BNT疫苗 還是繞回「東洋模式」

2021-07-04 02:29

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神