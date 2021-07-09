新聞評論╱邱義仁是蔡英文的撿球員或神救援？

台灣日本關係協會會長邱義仁日前表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，被認為是代替蔡英文總統向對岸釋放「和」的訊息。（取材自微微笑廣播直播畫面）

國安會前秘書長邱義仁近日說，台獨不是台灣 人民自己可以決定，必須考慮國際現實，而「美國 根本就不支持台灣獨立」。此話一出，原本盛氣凌人的獨派陣營一片沉默，似不知如何應對。事隔一日，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯也在一項會議中表示，美國支持強健的美台「非官方」關係，但「我們不支持台獨」。這樣的前呼後應，要說純屬巧合，機率有多高？

邱義仁和坎伯相繼說出「美國不支持台獨」，分別在很奇特的場合。邱義仁是應邀上前總統陳水扁主持的廣播節目受訪時說出那番話，他說宣布台獨除會引起國內不和，「中國會打我們」，且美國根本就不贊成。至於坎伯，則是在回應前亞太助卿羅素問到美國對台灣「愛多少才叫愛太多」時，說出「不支持台獨」。由於坎伯是羅素的前任，這次問答，被認為是刻意安排。

如果這兩次談話都是刻意安排，這項訊息便十分耐人尋味。至於後果將如何發展，則仍難逆料。邱義仁並未退出政壇，他目前的官銜是「台日關係協會會長」，以他和蔡總統的深厚交情，他要去上陳水扁的節目，府方不可能不知情。他公開表態，且透過陳水扁的節目向社會放送，可能是看到蔡政府目前防疫諸事不順而民怨滔天的景象，因而主動出手幫蔡英文 解圍。其目的，一是要求國內獨派稍安勿躁，二是要讓反獨民眾放心，三則是希望北京放下敵意。

至於坎伯的談話，則同樣是基於現實原則，回到美國利益的立場來談論美台和美中關係。華府原有意利用10月底的羅馬G20會議，安排拜登和習近平舉行會晤；但由於兩國關係緊張，中方反應相當冷淡，美方正在努力經營。坎伯的談話，極可能就是在為此鋪路，幫助修補美中關係。其談話清楚表達三點：第一，基於民主盟友的立場，美國是「愛台灣」的；第二，但雙方關係僅止於「非官方」性質；第三，美國不支持台灣獨立。

蔡總統近幾年藉著美台關係大作文章，塑造美國是台灣「反中大靠山」的印象，在兩岸及外交上變得挑釁、好鬥而肆無忌憚。尤其年輕世代，許多人把反中、仇中當成時髦標記，將不追隨反中曲調的人任意抹紅為「中共同路人」。如今，當民進黨大老邱義仁和美國政府高官同時喊出「美國不支持台獨」，或許意味蔡總統想要悄悄調整路線；但對於那些搖旗吶喊的反中追隨者，蔡英文難道沒有要說的話嗎？

邱義仁和陳水扁一搭一唱，說出「美國不支持台獨」，確實是一齣驚奇大戲。一位是國安會前秘書長，一位是貪瀆入獄而保外就醫的前總統，兩人在南台灣一個鮮為人知的電台，悠悠對蔡英文總統下了這步場邊指導棋。對藍營而言，反台獨是順心的宣示；對民進黨而言，能夠轉移焦點就好；對獨派而言，則像被點了死穴一般不知如何掙扎。對蔡英文而言，能藉這兩位關鍵人物之口向對岸釋放出「和」訊息，倒是簡便，至少不必從自己嘴巴說出難以啟齒的話。

不論邱義仁是以「撿球員」的角色幫蔡英文把打出界外的兩岸關係撿回來，或是以「神救援」的身分幫蔡總統擋下獨派的逼宮；接下來，都還要看蔡英文自己在場上的演繹。如果她還是言不由衷，她的大臣還是動不動就喊不惜一戰，邱義仁和陳水扁的戲就白演了。更糟的是，坎伯只說「美國不支持台獨」，邱義仁卻說「台獨不是台灣人民可以決定的事」；那麼民進黨灌輸給「天然獨世代」的夢想，要如何收尾？