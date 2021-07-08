扁：美不挺台獨 哪黨執政都一樣 綠官員：美是不挺法理台獨

前總統陳水扁（右）4日在廣播節目專訪台灣日本關係協會會長邱義仁（左）。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯6日首度表態，美國 不支持台獨。中華民國外交部表示，中華民國台灣 是一個主權國家，這是事實，也是現狀。不過前總統陳水扁 坦言，美國支持台灣的民主，但不認為台灣有國家的主權，「不論民主黨、共和黨，哪一黨執政都一樣」。

台北中國時報報導，國安會前祕書長邱義仁4日上陳水扁的節目，提到「台灣獨立，美國根本不贊成」；坎伯6日也在華府出席「亞洲協會」活動時明確表示，美國支持與台灣維持強勁的非官方關係，不支持台獨。由於邱義仁平時並不接受採訪，卻在坎伯談話前與扁談到台獨議題，加上坎伯的說法與邱義仁論述頗為一致，時間點頗為敏感，外界質疑是否台美之間有「某種默契」，陳水扁昨接受詢問表示，「應該是巧合吧！」

對於台獨與美國的態度，陳水扁表示，美國支持台灣的民主，但不認為台灣有國家的主權，不論民主黨、共和黨，哪一黨執政都一樣。因此陳水扁認為，「台灣的國家路要台灣人民自己走，台灣的未來也是要台灣人民自己來選擇決定」。

本報系聯合報報導，中華民國外交部表示，對坎伯支持台灣參與國際事務的立場表示歡迎與感謝；政府一貫以穩健、務實的態度審慎處理兩岸關係。

民進黨官員指出，美國支持台灣「事實獨立」，但不支持「法理台獨」，符合長期基調，法理台獨會改變兩岸現狀，因此不符合美國利益。

民進黨人士指出，在坎伯發言之前，國安會前秘書長邱義仁接受前總統陳水扁專訪時提到，「宣布台灣獨立，現在不適當」，也說明「甭說中國會打我們，據我的了解，美國根本就不贊成，台灣作為法律上獨立的國家，已經不是台灣人民自己可以決定的事情。」雖然看似與坎伯呼應，但只是湊巧都提到相關話題，並非「套招」。

民進黨人士指出，美國對兩岸到底要採取戰略模糊或戰略清晰，是近年在華府辯論的問題，他曾在美國總統拜登上任之前，就提出期盼兩岸緊張情勢趨緩及恢復某種程度對話，也直言這超出美國能力範圍，而且「球在北京那方」。今年5月，他在金融時報舉辦研討會上提到，「所謂戰略清晰會有一些重大缺點」。美中兩國都認知到，維持某種程度的台灣現狀，最符合雙方利益。