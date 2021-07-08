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美稱不支持台獨 北京：盼恪守一中 聚焦合作

記者呂佳蓉、羅印冲／台北8日電
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）表示，美國不支持台灣獨立。（華盛頓記者張文馨／攝影）
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）表示，美國不支持台灣獨立。（華盛頓記者張文馨／攝影）

白宮印太事務協調總監坎伯表示，美國不支持台灣獨立。中國大陸外交部發言人汪文斌表示，一中原則是中美關係的政治基礎，盼美方同中方相向而行，採取理性務實的對華政策，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

汪文斌昨天在外交部例行記者會上指出，中方始終致力於與美方發展「不衝突不對抗，相互尊重，合作共贏」的關係，同時將繼續堅決捍衛國家主權安全和發展利益。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮也表示，注意到坎伯談話的有關報導。她強調，大陸「敦促美國政府以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，明確反對台獨，為台海和平穩定發揮建設性作用」。

針對坎伯說法，環時社評指，美官員公開宣示不支持台獨，這值得歡迎。不過，美官員一個特點是「話很多」，這是美方製造對台政策整體模糊的一種方式。美國希望台灣「不獨不統不武」，大陸了解美國的這一對台政策基調。

社評稱，中美是大博弈，台灣是其中重要一環，但不是唯一的。且台灣問題的原則性和復雜性都擺在那裡，短期的言語逞強或調整很容易，但能夠製造長期且不可逆動向的唯有實力格局的變化。

評論表示，大陸歡迎美方的每一個相對積極的表態，同時更加信賴大陸實力不斷增長而積累起來的戰略主動權。大陸這些年不斷強化對台軍事鬥爭準備，對美台都產生了非常真實的壓力，台獨變得愈發危險和不可思議，美台都需要更加認真評估出格言行的風險，緩和台海局勢成為了他們不太敢隨意往後排的需求。

社評還說，台當局僅僅不謀求獨立是不夠的，這是台海和平的下限條件，而非上限條件。兩岸統一是中華民族的最終目標，那一天終將到來。

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