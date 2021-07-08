觀察站／美畫港台之間紅線 盼回美中互動常軌

坎伯不支持台獨說法，引發朝野議論，圖為之前總統府升旗音樂會，兩方民眾表達立場的畫面。（本報資料照片）

白宮印太事務協調總監坎伯6日參加美國 智庫亞洲協會視訊座談會時說，美國不支持台獨，在這個美中敏感時刻，有其特殊含意。

當場國務院前亞太助卿羅素提問，美國對台「愛多少才叫愛太多」，怎樣做能適當對台展現尊重、支持，同時符合美方長期奉行的一中政策與台灣關係法 ？羅素是坎伯的後任，兩人交情深厚，這個問題看似做球給坎伯答。

在回答這個問題時，坎伯數度表示，自己要非常小心回答這個問題，「我充分了解這議題極具敏感性」，他明確的表示「我們支持強健的美台非官方關係，我們不支持台灣獨立」。

無獨有偶的，與此同時，針對日本副首相麻生太郎5日表示，中國 如果侵犯攻擊台灣的話，日本有可能行使受限的集體自衛權，美日要一同防衛台灣，國防部發言人重申，美國對台灣的政策不變，沒有人希望見到情況演變成衝突，也沒有理由衝突，因此美方專注於確保台灣能夠自我防衛。

雖然金融時報日前報導，美國正在積極與日本共同準備南海與台海的軍事衝突，但是美國不願意看到衝突，也不公開承認正在備戰，所以不僅美國沒有加碼發言警告大陸，反而冷冷地給日本碰了一個軟釘子。

在美中目前沒有有效溝通、沒有互信的情況下，坎伯的回答，雖然是學術智庫的發言，絕對是官方政策，針對中方所作的正式表態，尤其近來美方擔心中國民族主義的走向。

大陸國家主席習近平在百年黨慶激情演出，其中訴諸民族主義情緒：「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」，以及提及台灣時的警告：「任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」都獲得群眾自發地鼓掌，也是全場歡呼聲最大的時候。

雖然這符合中國大陸內部政治所需，但民族主義情緒絕對不利於美中關係，在黨慶之後，華府期待北京能夠冷靜下來，重新回到美中互動的常軌。

之前美方放出美中外長可能羅馬場邊會晤的消息後，中方沒有反應，逼得國務院官員在記者查詢時只好說「目前這場會晤沒有安排」，28日北京外交部甚至表示，外長王毅將以視訊出席羅馬的外長會議，這下子連握手寒暄的基本互動都免了，可見北京態度之堅決。

不過在百年黨慶激情演出之後，美國希望促成美中的重新互動，其中包括外交、國安官員會晤，以及領導人高峰會，坎伯在亞洲協會的視訊演講說，美中將會就領導人會面進行評估，預期不久後會有某種接觸。

當然中方不是招之則來，呼之則去的，大陸也有面子問題，需要外交台階下，這就是坎伯的老朋友、北大國際戰略研究院院長王緝思之前在「外交事務」期刊所提出來的，美中之間向來有一不成文的默契，美國尊重中國國內秩序，中國也不去顛覆美國主導的國際秩序。

王緝思在文中呼籲，如果能回到堅持美國「一個中國」政策，不公開支持台灣獨立，北京將很可能繼續尋求和平統一台灣，這個意向也反映在習近平百年黨慶的演說當中。

而坎伯正好回應這個呼籲，不過坎伯也表示，國際社會與美國之所以對北京近年對港作為明確表達不滿，是感覺中方人士藉此盤算日後如對台出手，國際社會會如何回應，「我只想強調，這種企圖將是災難性的」。

換句話說，美國現在把紅線畫在台灣與香港之間，眼看美國已經無能為力，只好承認大陸對香港的管治，但是警告中國不要把手伸到台灣這邊來，這是在不承認台灣獨立，卻支持台灣現狀的美國最新表態。