「台獨走不通」 江啟臣：美給蔡政府明確提醒

美表態不支持台灣獨立，國民黨主席江啟臣說，這是明確提醒蔡政府「台獨走不通」 。（圖：國民黨提供）

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯表態不支持台灣 獨立。國民黨主席江啟臣昨天表示，美國 的明確表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更給了民進黨 政府一個明確的提醒：「台獨之路是走不通的」。江敬告蔡總統：「要台獨，民進黨自己去。」

江啟臣表示，美國的提醒，顯示蔡政府在兩岸關係上過度對立的政治操作，不但已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定；類似的宣示與表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更是意圖拉緊民進黨早已鬆落的韁繩。

江啟臣批評，民進黨自始至終都把台獨當提款機，每到選舉或想操弄族群對立就拿出來。他請問蔡總統，民進黨主張台獨，但執政後有因此讓台灣加入聯合國？有更多邦交國？有更多國際空間？與其讓各界打臉，應出來對內外清楚宣示擁護、捍衛中華民國，反對台獨。

台北市長柯文哲表示，他在2019年5月與美國國安會、國防部很多官員在華盛頓都談過，美國還是一個成熟國家，坎伯講的話，都是預料中的事，只是反映美國務實的外交政策，一方面支持台灣，一方面也不希望台海有任何一方冒進，造成地方衝突。