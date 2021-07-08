紀念七七事變 國民黨籲兩岸放下分歧為和平合作

七七事變84周年，國民黨呼籲兩岸人民為了和平穩定的最高價值而化解衝突、對話合作。（取材自臉書）

昨天是七七事變84周年，國民黨 表示，過去兩岸人民可以不分黨派，為了民族存亡和擺脫殖民的共同目標而放下分歧、攜手奮鬥，現在也一定可以為了和平穩定的最高價值而化解衝突、對話合作。

中央社報導，國民黨昨天晚間透過臉書 表示，七七事變成為台灣 擺脫殖民的轉捩點，有許多台籍志士遠赴大陸參與抗戰，讓靠著自己力量光復故鄉的夢想有了實現可能。因此，紀念七七盧溝橋抗戰，應該是兩岸不分黨派和政治立場的最大公約數。

國民黨指出，當前台海周邊局勢詭譎多變，各種軍事活動頻繁。而兩岸關係則漸趨緊張，敵意螺旋不斷上升，事情的發展似乎朝著令人不安和擔憂的方向前進。因而在84年後的今天，追溯過往的這段歷史，更具有現實的重大意義。

國民黨呼籲，兩岸都應該用歷史彰顯和平的可貴，避免悲劇重演。過去兩岸人民可以不分黨派和身分，為了民族存亡和擺脫殖民的共同目標而放下分歧、攜手奮鬥，現在也一定可以為了兩岸和平穩定和繁榮發展的最高價值而化解衝突、對話合作。

國民黨也表示，84年前的國民黨，面對盧溝橋突發的槍響，處變不驚、毅然決然的承擔起維護和平、捍衛國家民族生存發展的重擔。84年後的國民黨，面對兩岸關係和中華民國生存發展的挑戰，也會以負責任的態度，承擔起同樣的重大責任，這是國民黨向來的精神，也是一貫的堅持。

前國民黨主席朱立倫也透過臉書指出，緬懷歷史，並非為了挑起仇恨，而是為了珍惜和平。最近日本慷慨援助台灣200多萬劑的疫苗，大家深深感謝，更是長久以來雙方互助友好的展現，希望友誼長存，和平永在。

朱立倫說，身為中華民國的國民與國民黨的一份子，不但要記住這段歷史，更應光榮地講述這段過去，讓先賢先烈們為人民、為國家、為世界共同奮鬥的過程，永存後世心中。