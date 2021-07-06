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邱義仁：美不贊成台獨 江啟臣問小英：為何還騙台灣人

台灣新聞組／台北6日電
台灣日本關係協會會長邱義仁表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，說起來很殘酷，但這是現實。（取材自微微笑廣播直播畫面）
台灣日本關係協會會長邱義仁表示，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己可以決定，說起來很殘酷，但這是現實。（取材自微微笑廣播直播畫面）

國安會前秘書長邱義仁指出，美國根本不贊成台獨。國民黨主席江啟臣昨表示，應該要問蔡英文總統怎麼看邱義仁的發言，她是不是贊成邱的說法？若照邱所說的台獨不可行，為什麼還要欺騙台灣人民？不過，有民進黨立委說，美國不是不支持台獨，而是時機未到，台灣人持續努力，相信終有可成的一天。

邱義仁去年參加美國喬治城大學舉行的線上研討會，曾表示「台灣務實的政治人物不會這麼做（台獨），除非瘋了；哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」邱前天接受前總統陳水扁電台專訪坦言，台灣要宣布獨立不是台灣人民自己可以決定，要考慮國際形勢、中國可能作為，「宣布台獨，現在不適當」。

江啟臣表示，如果按照邱義仁的說法，台獨是不可行的，會引發緊張、衝突，甚至戰爭，連美國都反對，那為什麼還要欺騙台灣人民呢？蔡總統身為總統應該出來公開宣示，並且正告邱義仁，要捍衛中華民國、反對台獨。

民進黨立委劉世芳說，邱義仁的說法並未脫離「台灣前途決議文」。民進黨立委許智傑則表示，美國不是不支持台獨，而是時機未到，美國也反對中國併吞台灣，所以近幾年力挺台灣，給予台灣更多實質的幫助，維持台海的穩定和安全；台灣人還是持續努力，強壯自己，幫助別人，爭取更多國家認同與支持，相信終有可成的一天。

民眾黨立委張其祿認為，台灣獨立現階段是一虛假議題（pseudo issue），因為沒有任何政黨會以挑起兩岸戰事作為代價去進行法理台獨；但統獨卻是真問題（real problem），在台灣的命運或大國博弈結果出來前，永遠會是爭鬥不休的問題。

台灣 美國 民進黨

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