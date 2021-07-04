搞不定疫苗 學者狠批：蔡政府只會嫁禍大陸

郭董、台積電購捐BNT疫苗獲重大進展，國民黨前副主席郝龍斌直指，這就如同照妖鏡，戳破蔡政府的「大陸擋台灣採購疫苗」謊言。圖為排隊打疫苗人龍。（記者潘俊宏／攝影）

鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金會、台積電購捐BNT疫苗 獲重大進展，日前已與BNT大中華代理商上海復星醫藥簽署法律文件，疫苗可望在8、9月陸續抵台。國民黨前副主席郝龍斌昨天表示，這就如同照妖鏡，戳破蔡政府的「大陸擋台灣 採購疫苗」謊言；東華大學教授施正鋒表示，這樣的結果是否代表其實是蔡政府自己擺不平，「才嫁禍老共」？

本報系聯合報報導，國民黨立法院黨團總召費鴻泰則呼籲，政府應尊重國際上代理的商業行為。台灣現在疫情嚴重，要盡快取得疫苗，否則疫情再這樣下去，很多人不是病死，是餓死。

另據台北中國時報報導，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中 2月曾表示，指揮中心曾直接跟BNT談，新聞稿都準備好了，500萬劑原本要來了，但有人就不希望台灣太高興，就被攔截下來了；陳時中6月也曾公開稱「有人不喜歡台灣代工AZ」。近日，美國白宮發言人指出，美國有留意到台灣取得疫苗的途徑被「截斷」一事，民進黨事後旋即表示，美國白宮發言人的說法證實台灣取得國際疫苗的確是有干擾存在。

但如今永齡基金會、台積電已順利與上海復星醫藥達成採購協議，陳時中的「有人攔疫苗說」似乎被公然打臉。

「都是一種藉口，反正自己做不好都是怪老共！」施正鋒表示，蔡政府一直要推國產疫苗，對於國外疫苗的採購才沒有超前部署，反正可以直接嫁禍大陸；問題是，北京一直想統戰台灣，當台灣四處買不到疫苗時，應該是想幫忙都來不及了。

施正峰指出，之前陳時中還透露台灣與德國在BNT的疫苗談判中，今年1月8日雙方對於簽約新聞稿對「我國」兩字意見分歧，成破局關鍵。只是，對於國際合約，不想用中華民國，但又不能用台灣，老是喜歡用「我國」，正式合約寫「我國」，要人家怎麼認？顯然是技術要嫁禍給人家。