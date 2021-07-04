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虛耗大半年 台灣買BNT疫苗 還是繞回「東洋模式」

記者謝柏宏／台北4日電
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）

台灣向德國BNT公司採購新冠疫苗，在鴻海創辦人郭台銘旗下的永齡基金會與台積電努力下，近日傳出好事即將臨門，但前提都要與BNT大中華區代理商上海復星醫藥簽署協議。這一條道路，台灣東洋早在去年10月就曾走過，卻因為蔡政府對自己防疫成績過度自信，加上對大陸政治的過度防衛，讓全民虛耗了大半年。

台灣東洋去年10月召開記者會，在董事長林全主持下，宣布取得德國BNT新冠疫苗授權，最多可取得3000萬劑，且最快今年第一季就可到貨1000萬劑，供500萬人施打。不過這項授權後來的演變，是蔡政府由樂觀其成轉為被動保守，最後僅承諾只能採購200萬劑，交易因此破局。

東洋代理BNT疫苗破局，主要是因為當時台灣採購量少、價格自然高，加上政府對採購數量未承諾，東洋是上市櫃公司不能虧錢，所以談不攏。

但另外重要原因，是蔡政府千方百計想要避開上海復星醫藥的角色，直接找德國原廠交易。蔡政府之所以放任BNT疫苗採購破局，一來是去年自認防疫有成，二來是當時也已向AZ採購了1000萬劑疫苗，因此有足夠底氣向BNT說不。

不料今年5月起，隨著華航諾富特事件爆發，之後全台疫情擴散，政府預購的新冠疫苗卻遲遲未到，衛福部赫然發現國際疫苗市場根本不是買方說了算，當BNT疫苗成為各國搶購重點產品時，就算沒有上海復星陸資代理商的顧慮，蔡政府想快速買到疫苗，根本是不可能。

如今因鴻海與台積電出面，兩公司一來不具備官方色彩，二來兩公司在全球產業執牛耳的地位，三來郭董與台積電都不是為了商業利益考量，對出資多少也不太在乎；最後是政府根本不可能迴避正常商業流程，必須透過上海復星採購。

一般預料只要不再出現政治大頭熱，BNT疫苗來台應該就不會有問題，只是時間問題。

疫苗 台灣 台積電

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