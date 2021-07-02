台人對中共感覺 親綠民調曝「心寒」僅11%有好感

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，根據最新民調顯示，台灣人對中國共產黨的感覺溫度平均僅32.21度。（本報資料照片）

中國 共產黨建黨100年之際，台灣 民意基金會董事長游盈隆表示，根據最新民調顯示，若用0到100度來表示對政黨的好感與反感，0度最反感，100度最好感；台灣人對中國共產黨的感覺溫度平均僅32.21度。當中共 熱烈慶祝建黨100年，高舉中華民族偉大復興的大旗，大作中國夢的時候，「心寒」兩字，是台灣人民對中國共產黨感覺的最貼切詮釋。

台灣民意基金會最新民調顯示，在台灣人對中共的感覺溫度調查中，47%對中國共產黨的感覺溫度低於50度，10.1%高於50度，31.9%既無好感也無反感，11.1%不知道、拒答，平均溫度32.21度。游盈隆說，這是一種非常寒冷、接近冰點的溫度。

游盈隆指出，有33.6%的台灣人對中國共產黨的感覺溫度介於0到24度，13.4%是介於25到49度，31.9%是50度（既無好感也無反感），7.6%介於51到75度，2.5%介於76到100度。若扣除11.1%對政治冷漠的人，可以發現，在關注公共事務的人當中，高達八成九對中共不是反感就是無感，只有約一成一對中共有好感。

游盈隆分析，與去年10月全台性調查發現做比較，台灣成年人對中國共產黨的好感增加4個百分點，反感降低16個百分點，無感增加9.9個百分點；整體感情溫度上升8.86度，但仍然處在一種冰天雪地中。

游盈隆表示，台灣人對中國共產黨反感或無感是一個極為普遍的現象，這種現象跨越了政黨、世代、性別、教育、階級、省籍族群與地理區域的界限，幾乎無所不在。連幾個指標性族群，如國民黨支持者或外省族群，對中國共產黨的平均感情溫度都低於50度，由此可見一斑。