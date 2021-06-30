退輔會派員駐美 不限退役軍官 藍委質疑業務權責不明

退輔會在華府將與中華民國駐美軍事代表團合署辦公。圖為位於威斯康辛大道團部。(取材自Google Earth)

立法院今年4月修正退輔會組織法，讓退輔會派員駐美有了法源。退輔會昨天表示，美國 在台協會（AIT）華盛頓總部已來函同意派員駐美，國防部 也已同意在華府與「中華民國駐美軍事代表團」合署辦公，由駐美代表處統一指揮；駐美人員甄選已公告完畢，現正依程序辦理甄選。

退輔會派員駐美，第一年將耗費2000多萬元(台幣，下同，約71萬美元)，曾遭國民黨 立委馬文君等人質疑，目前駐美單位原本就有相關業務能量功能，退輔會最重要的功能是照顧退伍軍人，有必要再花這麼多錢嗎？

國防部「中華民國駐美軍事代表團」編制48人，原業務即包括美國退伍軍人事務部聯繫，過去每年退輔會主委訪美，視主委出身軍種，都由陸、海、軍小組輪流兼辦。

退輔會設辦後，規畫將派兩位退輔會官員駐華盛頓，分別為簡任11至12職等1員、薦任8至9職等1員，並在當地聘1雇員。派員駐美首年所需經費總計為2170萬4000元，為人事費用1105萬元、業務費765萬元、「初期新設辦事處一次性費用」300萬元。

派外人員是否一定具退役軍官背景？官員表示，組織法並未要求，退輔會將組成甄選委員會，由副主委李文忠召集審議，公正、公平甄選。

退輔會曾表示，派員駐美主要業務是為強化與美國退伍軍人事務部、各民間退伍軍人社團聯繫交流機制，也運用友台灣退伍軍人社團在美國會影響力，爭取國會議員支持、為台灣發聲。未來將規畫台美高階退將交流活動，協助國防部強化軍事合作。

早前有立委質詢提及，退輔會駐美，應增加參與遊說美軍軍購相關業務。退輔會副主委李文忠回應表示，「我們不能這樣明講」。

國民黨立委鄭麗文質詢表示，就現行聯繫狀況，為何不要求外館即可處理，或者由現有編制多派，而非由退輔會加派？難道外館現有人力無法做退伍軍人聯繫工作？

國民黨立委呂玉玲也表示，這個工作目標只要有聯繫窗口、每年組團來往即可，何必要在美設辦公室？且此屬外交事務，不是退輔會本務。

李文忠表示，派員駐美是為幫助外交部與國防部，退輔會擁有與美國退伍軍人組織關係，「不是外交部與國防部能做的」。他說，這幾個美國退伍軍人組織，影響力重大，幾乎每一年去參加年會，都會碰到美國總統、副總統或國務卿這層級的官員，而其對中華民國非常友善，每一年都通過包括軍售、兩岸的決議。