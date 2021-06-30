美疫苗換台晶片？白宮：不應有這種聯想

美國日前贈送250萬劑莫德納疫苗運抵桃園機場，指揮官陳時中（右）與美國在台協會處長酈英傑（左）機坪親迎。(記者陳嘉寧／攝影)

台美預計今天召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA ）視訊會議，外界好奇美國 是否以疫苗換取台灣 半導體晶片作為交換條件，對此，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）予以否認。

美國19日宣布捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，同日貨運班機起飛，在台灣當地時間20日傍晚降落。

莎奇29日在空軍一號被媒體問及是否有任何跡象表明，美國決定提供台灣疫苗，在某種程度上是要從台灣獲取半導體的交換條件。莎奇表示，「不應有這種聯想，我要指出他們取得疫苗的管道被切斷，這是一個因素。」

莎奇被問到台美TIFA時則表示，美台貿易投資關係十分重要，美國會持續強化與台灣的經貿關係，「這就是為什麼我們期待TIFA會議的到來」。

莎奇並指出，無論是公開場合還是私底下，美國已清楚表達對中國對台侵略的日益關切。她批評，中國加大恫嚇力道損害台灣民主，美方會持續對北京相關作為表達強烈關切，也會繼續關切中共威嚇其他區域成員的行徑。

中斷近五年的TIFA會談將在今天透過視訊復談，由行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表楊珍妮率各部會與談，美國貿易代表署（USTR）將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。

對於TIFA視訊會議將涉及的議題，行政院經貿談判辦公室表示，雙方預計就智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務等議題展開對話；另外，為順應國際貿易情勢的變化，雙方也預計納入環保及勞工權利議題。

蔡英文總統昨天表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步。蔡總統說，今天的重要議程，還包括簡化疫苗等醫療物資的進出口程序，這些實質合作對現階段疫情控制將會帶來重要助力，已請談判團隊必須全力以赴。

針對蔡總統說重要議程包括簡化疫苗等進出口程序，政治大學外交學系副教授黃奎博認為，簡化程序有很大一部分操之在我，根本不用透過TIFA，蔡的說法只是「蹭TIFA的熱度對國人喊話，希望國人有信心」。