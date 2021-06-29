金融時報：中國的假訊息攻勢正在裂解台灣的團結

金融時報記者席佳琳撰文指出，自從5月中旬台灣爆發較大規模新冠肺炎疫情以來，中國的假訊息正在裂解台灣內部的團結。美聯社

就在一個月前，台灣 社會比任何其他已開發民主國家都更為祥和，根據美國民調機構皮尤 (Pew) 上周發布的研究，由於長達16個月成功遏制新冠肺炎疫情，68%受訪者認為社會比疫情前更團結，比率之高僅次於新加坡。

金融時報記者席佳琳撰文表示，如今台灣這種團結正在破裂，雖然沒有調查資料可直接與皮尤的數據做比較，但台灣的疫情在5月開始大爆發，引發了各黨派爭鬥，台灣政府對於疫情的處理愈來愈不受信任，此起彼落的謠言也助長了民眾的恐懼。

大多數西方民主國家在疫情期間都免不了須處理內部摩擦。在美國，有些人反對封鎖；在德國，反對疫苗 接種的聲浪已然形成。但疫情大爆發對台灣來說是一條風險更大的道路—因為中國 聲稱台灣是其領土的一部分，隨時準備利用其內部的分歧。

最著名的是，中國官媒人民日報旗下的環球時報曾在2016年說，中國將尋求「將台灣黎巴嫩化」，以破壞其穩定。席佳琳指出，北京的最佳武器是假訊息。專家已注意到，自去年疫情在全球爆發以來，瞄準台灣的中國訊息行動激增，隨著最近台灣的確診和死亡人數增加，這些訊息攻擊開始讓台灣感到疼痛。

研究中共對台資訊操弄及滲透的民間組織IORG共同主任Yu Chih-hao說：「在我們過去幾周追蹤的討論最多話題中，以疫苗的負面報導或假新聞占絕大多數。」

席佳琳指出，上月底廣為流傳的說法是美國「沒賣一劑疫苗給台北」。 本月稍早，北京宣稱有數萬名台灣人正蜂擁至中國接種疫苗。之後中國媒體報導，儘管沒有足夠疫苗為自己人施打，但台北當局正計劃提供其外交盟友疫苗。台灣當局駁斥了這兩項說法。

最近，在台灣加快疫苗的接種腳步後，中國媒體散播老人注射疫苗後死亡的報導，由於許多老年人開始害怕接種疫苗，台灣的疫苗接種率已趨緩。

該文表示，這些事件被媒體放大，有些台灣媒體將焦點放在老年人在接受疫苗注射後死亡，並得出了衛生當局認為沒有科學根據的因果關係。

分析師說，中國假信息在台灣傳播的一個關鍵模式是，中國網民或內容農場生產的假新聞或扭曲的說法，透過通訊軟體 Line 群組或線上討論板 PTT 上傳播， 這就是他們找到能躍上主流台灣媒體的途徑。

目前在耶魯在大學研究影響力運作的Libby Lange說：「一則消息一旦在電視上被放大，似乎就得到了合法性。」這位蔡英文總統的前英文演講撰稿人及社群媒體經理說，在這個緊張局勢加劇的時期，假訊息的殺傷力極大。