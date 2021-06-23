台駐港辦恐閉館 馬辦促回歸九二共識 美批北京恫嚇

港媒指，台駐港辦事處目前如常運作。(取材自香港電台)

台駐港辦事處人員因拒絕港府要求簽署「一中承諾書」，多人被迫回台，僅剩一人留守，未來恐將閉館。民間社團「經濟民主連合」昨公布香港 澳門關係條例修法版本，主張限縮港資比照外資要件，區別「一般香港澳門投資」與「中資具有控制能力或重大影響力之投資」，並明定港資適用外資身分來台的前提要件，須符合「切結、登記、申報」三要件，否則均應視同中資；修法草案預計9月立院開議後提案。

前總統馬英九辦公室昨籲兩岸主事者應以人民為念，回到過去共同政治基礎「九二共識」，重新協商、恢復交流，勿執著意識形態。

但總統府表示，對北京當局與港府單方面違反2011年雙方換文內容，背棄互利互惠承諾，高度遺憾與譴責；台灣 一貫立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，會密切觀察後續發展，採取必要因應。

對於已回台的人員，蔡英文總統表示，「各位不是低著頭離開，而是挺著胸膛回來。」她肯定相關人員維護國家尊嚴，守護民主自由的價值。

馬辦指出，馬政府時期兩岸因「九二共識」建立的互信，2011年台灣比照外國駐港人員待遇成立「台北經濟文化辦事處」(「駐港辦」)，且可依業務需要直接與港府相關部門聯繫；也因馬政府時期兩岸有「求同存異，一中各表」的「九二共識」作基礎，香港並未執行「一中承諾書」政策，但蔡總統上台後拒絕承認「九二共識」，港府因而堅持簽署承諾書，終致台駐港處長長期無法派任。

馬辦呼籲陸港回到「九二共識」的一中各表、求同存異精神，彈性處理台駐港辦人員派任；蔡總統也應落實2015年「維持現狀」承諾，回歸當時支撐現狀的「九二共識」基礎，不執著意識形態，以百姓為念，維持兩岸關係和平穩定。

記者張文馨／華盛頓報導

美國 國務院發言人普萊斯21日表示，美國對台灣支持堅若磐石，北京持續恫嚇台灣人民，美國將與台灣站在一起。

普萊斯表示，北京持續恫嚇台灣人民，美國會持續與台灣站在一起，正如同在北京扼殺香港言論自由和異議之際，美國與香港人民站在一起。

有關蘋果日報因資金遭凍結，面臨被迫停刊，普萊斯表示，美方高度關切香港當局利用國安法選擇性執法，包括針對獨立媒體機構，指控其「勾結外國或境外勢力危害國家安全」，普萊斯說，這都是出於政治動機。