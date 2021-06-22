新聞評論／用外交遮內政瘡疤 台灣乞憐表態失尊嚴

美國捐贈250萬劑新冠疫苗給台灣。（路透）

繼郭台銘和台積電捐贈的1000萬劑BNT疫苗 開了綠燈之後，美國 加碼贈送的250萬劑莫德納疫苗也由華航專機運抵台灣 ，這對台灣目前的疫苗恐慌心理多少有點舒緩作用。這天蔡政府作足了戲：美國那端，由駐美代表蕭美琴親自在曼菲斯機場送機；台灣這端，則由指揮官陳時中和AIT處長酈英傑接機，一堆官員在貨機前拿著「感謝美國」的字牌致意。到了晚間，圓山飯店更以大樓燈光排出英文及心形符號，表示「美國愛台灣」。

這些場景，不禁令人感慨又心酸。美國政府贈送疫苗，台灣自然是點滴在心頭。但自詡「超前部署」的蔡政府，何以落到本土疫情失控，疫苗要仰賴他國捐助的地步？官員一字排開手持字牌「感謝美國」，彷彿回到了半個多世紀前台灣經濟困頓必須仰賴「美援」的年代；美援早已結束，蔡政府為何把台灣重新帶回那個情境？更糟的是，圓山飯店打出「美國愛台灣」的符號，如此乞憐的表態，又表現了什麼樣的國家尊嚴？國際人士日昨指責美國不該送疫苗給「富裕國家」，聽在台灣人耳裡，又是什麼感受？

蔡總統治國有兩大法寶，一是反中，二是外交。每次碰到棘手的內政問題，就拿兩岸或外交戰略作為擋箭牌。這次對抗新冠之戰，她也交替運用這兩項法寶：去年蔡政府採購BNT疫苗失利，就是依據「反中」原則希望繞過中國大陸的代理商，結果卻因牴觸國際貿易法則，從而使台灣失去購得3000萬劑BNT疫苗的機會。如今在疫苗左支右絀下，只好打外交牌向美國、日本兩國請求援助，以挽救蔡政府的威信與聲望。問題是，如果執政者不用心專注於內政，一味想用外交來迷惑或轉移民眾焦點，豈是富國利民的治理之道？

本月10日，蔡政府拋出美台將進行「貿易暨投資架構協定」（TIFA）談判的消息，其目的，顯然也是希望轉移民眾和輿論的焦點。TIFA會議中斷已超過四年，華府又已改朝換代，談判必須重新聚焦，未必能在短期見到成果。有趣的是，當天政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪的視訊對話，鄧振中主動提到台灣開放萊豬進口「是一項很困難的決定」；毫不掩飾台灣是以開放萊豬換取TIFA復談。此外，美國智庫專家葛來儀和民進黨總召柯建銘的談話，都直接把談判和8月的「萊豬公投」掛鉤；其目的一望即知：美方釋出TIFA重新談判及加碼送疫苗等善意，就是希望助蔡政府一臂之力，瓦解民間「反萊豬」的公投攻勢。

然而，挾外制內操作過頭，外國卻不一定配合演戲。最近蔡英文辯解國內疫苗不足，將矛指頭指向泰國將AZ疫苗優先供應其國內之用，旋即遭泰國否認打臉。其後，黨政人士放消息為高端疫苗助勢，指菲律賓來函詢問洽購，也遭菲國政府公開打臉。可見蔡政府打美、日外交牌雖然順利，但外交子彈亂射，卻有反彈回來打到自己的可能。

外交是內政的延長，但蔡政府卻屢屢利用外交牌來因應或遮掩內政困境，這其實是本末倒置的做法，絕非民主國家的正常治理方式。其中更大的問題有二：一是犧牲了人民的尊嚴而不自知，二是犧牲了國家的自主而不自知，更關鍵的是，內政的問題並未因此而獲得根本解決，只是一時被外交手腕遮蓋，以疫苗為例，台灣目前獲得的疫苗，倚賴美、日「贈送」的比例竟遠遠大於我們自購所得，這是把至關重要的人民的命脈交在別人手裡，不是嗎？蔡總統被譏為疫苗「化緣達人」，這是值得驕傲的事嗎？