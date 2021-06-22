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1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

黑白集／選邊站無實益 不押寶才重要

黑白集
民眾施打新冠疫苗。(中央社)
民眾施打新冠疫苗。(中央社)

台灣喜迎美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，加上日本捐贈的AZ疫苗，「受贈」之疫苗數已遠超過自己「外購」。台灣雖尚無法脫離疫苗荒之窘境，但這總算是及時雨，稍能止渴解飢。

但這兩筆疫苗捐贈時機，卻引人遐思。第一波捐贈，是郭台銘宣布將購捐BNT疫苗之後；這次加碼，則是蔡政府宣布對郭台銘、台積電的捐贈「開綠燈」之後。其間巧合，讓人不得不質疑其中關聯巧合。

這次加碼捐贈，台美高層異口同聲說是中國政治打壓，不讓台灣取得疫苗。然而事實卻與「高層」所言恰恰相反，兩次捐贈都正好是台灣可能從大陸代理商購得BNT疫苗之時。所以，捐贈是因為「中共打壓」，或是台灣不靠美日也能取得疫苗，答案昭然若揭。

蔡政府上台後，一改馬政府的「親美友日和陸」路線，採「附美媚日反中」；雖獲得不少「口惠」，實際利益卻不多，甚至被予取予求。去年被迫強吞萊豬，即是明證。此外，台灣向美、英購買1000多萬劑疫苗，到貨卻少得可憐；足見在「單邊押寶」策略下，台灣反成棄子。

郭台銘和台積電捐疫苗引發連鎖效應，讓台灣稍獲喘息，也凸顯主權國家「不押寶」的重要性。選邊站隊、甘當馬前卒，並不能得到尊敬和實益。這樣的國際現實，蔡政府領悟了嗎？

疫苗 台灣 郭台銘

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