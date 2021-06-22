國台辦回應邱太三：台掩蓋不了亂港言行

國台辦發言人馬曉光稱，民進黨當局再次攻擊抹黑「一國兩制」。（中新社資料照片）

大陸國台辦發言人馬曉光昨再度表態，台灣 駐港機構必須在一中原則的政治基礎上開展活動，必須遵守香港 「基本法」與有關法律，並稱台灣駐港機構在反送中運動的「亂港言行」掩蓋不了。

台方因不簽署一中承諾書，7名台灣駐港辦人員簽證到期無法續留昨天回台。陸委會主委邱太三昨天表示，港府設置政治障礙旨在矮化，政府拒絕接受，台方也已協調各部會應變，維持業務運作。

大陸國台辦昨天發布新聞稿回應此事，馬曉光說，陸方已就民進黨 當局妄言攻擊香港特區政府暫停在台機構運作事表明嚴正立場。

馬曉光強調，要再次指出，台駐港機構理所當然必須在一個中國原則的政治基礎上開展活動，理所當然必須遵守香港特區基本法和有關法律。台駐港機構在香港「反修例風波」等事件中的亂港言行是掩蓋不了的。

馬曉光稱，民進黨當局再次攻擊抹黑「一國兩制」，只能暴露其駐港機構所作所為的政治企圖。

馬曉光說，民進黨當局在台灣打壓異己，箝制言論，欺騙民眾，操控輿論，為達政治目的不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談民主自由，有何勇氣以「民主衛士」自我標榜？正告民進黨當局斷了勾結外部勢力謀「獨」的幻想，立即停止各種假「援港」、真亂港的行徑。