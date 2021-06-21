美250萬劑疫苗抵台 蔡英文：解燃眉之急

美國政府贈台250萬劑莫德納疫苗20日抵台，指揮官陳時中(左)和AIT處長酈英傑(右)至機場，在疫苗前比讚。(記者季相儒／攝影)

美國 贈送台灣 的250萬劑莫德納疫苗 ，昨日下午4時30分由中華航空公司波音777全貨機運抵桃園機場。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑等人，親自到停機坪一起迎接專機降落。

蔡英文總統感謝美國政府伸出援手，並強調「患難見真情」。她表示，加上昨天抵達的250萬劑，台灣已經累積取得超過485萬劑疫苗，後續已洽購部分也會分批到貨，可說部分緩解了燃眉之急，但政府不會因此鬆懈，會持續把疫苗當作最要緊的事，繼續努力。

陳時中表示，接種新順序將朝兩方向，一為擴大第七類對象，一為年齡層往下，目前以65歲以上為目標族群，孕婦也將列在優先施打名單，只要符合優先順序，可自選擇打AZ或莫德納疫苗。

載運疫苗的華航CI5169貨機航班，原本僅飛航桃園至美國洛杉磯往返。華航臨時調度把飛機派往美國中西部田納西州曼菲斯機場，專程裝載打成12個空運貨盤的疫苗，再飛回洛杉磯機場加油，美國時間19日從洛杉磯機場直飛桃園機場。

運載疫苗的專機還沒有降落，陳時中、酈英傑兩人由桃園機場公司總經理但昭璧、中華航空公司董事長謝世謙、總經理高星潢等人的陪同，步行到桃園機場507貨機坪後方，迎接專機降落。

酈英傑表示，這批疫苗體現了美國對台灣的承諾，台灣是民主大家庭的一分子，也是美國重要的經濟和安全合作夥伴，更是美國真正的朋友，美台同心協力共同對抗這一次的疫情，展現美台關係真朋友、真進展。

國民黨感謝美方在台灣疫苗短缺之際伸出友誼之手，國民黨主席江啟臣解讀此代表政府一年多來疫苗政策與決策錯誤，台灣白白犧牲500條性命，也證明台灣人民強力發聲「需要疫苗」讓國際社會聽到，及時給台灣救援。他並提問，政府二代疫苗部署在哪裡？不要人家捐了就開始大內宣，人民可是用生命在賭。

國民黨也表示，國際捐贈援助的疫苗並非無所限量，加上已抵台的235.66萬劑，台灣目前僅有485.66萬劑，距離全台疫苗施打達到六成有效覆蓋率的2820萬安全劑量仍有很大的差距。時代力量也說，台灣要能達到群體免疫，所需疫苗數尚有一段距離，呼籲當前執政團隊持續積極向國際社會採購足夠疫苗。