冷眼集╱先別急謝美國爸爸 台灣自購疫苗在哪？

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗20日下午運抵台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）說，要特別謝謝美國在台協會（AIT）處長酈英傑（左）這麼長時間來的協助。(中央社)

就在蔡政府被鴻海創辦人郭台銘踢開了BNT疫苗 購買障礙，美國 政府19日突宣布加碼贈送台灣 250萬劑莫德納疫苗，拉了就快被缺疫苗民怨淹水線滅頂的蔡政府一把，從19日晚起綠營社群上「謝謝美國爸爸」聲更是響徹雲霄。從這一系列時間巧合，很明顯又是美中對抗的延續，美台間儼然組成「戰略抗中、戰術抗郭」的連線，在官員一片「真朋友、真性情」的頌語背後，請問政府，台灣自購的疫苗在哪裡？下一階段疫苗採購策略又何在？

永齡基金會購買500萬劑BNT疫苗被卡了將近一個月，18日一早郭台銘發出了八點聲明，讓這一路都是蔡總統在背後下指導棋、不讓上海復星代理的BNT疫苗來台的真相現形，在民怨滔天下，蔡政府不得不發出由郭台銘及台積電代表政府購買BNT疫苗的授權令。一天後，突然出現戲劇性的轉折，美國宣布加碼捐贈莫德納疫苗，從原本75萬劑翻倍到250萬劑， 讓蔡政府宛如打了一劑強心針，裡裡外外又活了過來，從政府官員到網路側翼一片歡欣鼓舞。

路透報導，美國政府高級官員強調贈送的疫苗「沒有附帶任何條件」，指出台灣「在全球市場上取得疫苗的努力，遭受到不公平的挑戰」，痛斥中國出於政治目的的阻擾手段，「應受譴責」。很明顯的，從這段美國官員的放話可以得知，這又是一場美台共同認知作戰，型塑「美台共同對抗中國百般阻撓台灣購買疫苗」的印象。更可推測，從美國加碼送疫苗跟台積電也要捐疫苗，都是民進黨為了抗衡郭台銘，同時發動的行動。

站在美國的立場，當然也不樂見台灣透過上海復星買到BNT疫苗，一如美國先前對南韓也是如此，前陣子才會直送了不少疫苗到南韓，就怕他們過度傾中，破壞了美韓軍事同盟的緊密合作關係。對民進黨而言，透過上海復星買到BNT疫苗除了讓他們極度難堪之外，尤其如果讓郭台銘搶先買到500萬劑BNT疫苗，在「得疫苗者得天下」的硬道理下，民進黨接下來還要選嗎？但偏偏在商業規則下，這又是買到BNT疫苗難以迴避之路。

在彼此有共同的利益下，於是美台形成「戰略抗中、戰術抗郭」的聯盟。如果不是因為郭董這關鍵的臨門一腳，「美國爸爸」在19日以前只有宣布透過COVEX捐贈給台灣的75萬劑疫苗，而且尚不知何時抵台，待遇比南韓差多了。不管郭董最後有沒有買成BNT疫苗，至少因此加速並加大了美國贈台疫苗規模。

只是在蔡政府大加操作「台美堅定友誼」的大內宣，以及側翼極盡嘲笑藍營縣市及求疫苗若渴的民眾的同時，他們忘了最關鍵的一件事：台灣從今年以來到手的疫苗，「伸手牌」遠大於政府自購而來的數目，即使是美國爸爸自家出產的莫德納疫苗，台灣簽約購買的505萬劑中，迄今也只到貨39萬劑，到貨量還不到8%。國外援助台灣的疫苗到得愈多，只是愈凸顯政府的政策失誤，更讓台灣成了不折不扣的疫苗難民，傷害了國民尊嚴。

尤其現在Delta變種病毒已經大舉入侵歐美，各國紛紛已展開下一階段秋冬病毒捲土重來的疫苗布局，包括採購更多的疫苗，準備讓國人施打第三劑，以及採購對抗Delta更有防護力的新一代疫苗。反觀，台灣目前看不到政府面對新興變種病毒在疫苗政策上有任何應對之道，前幾天民進黨在立法院甚至還以多數優勢否決了在野黨加量購買國際疫苗的提案，除了被動等著「真性情、真朋友」的捐贈，以及對國產疫苗百般維護外，請問政府對疫苗採購還做了什麼積極的努力？