美中疫苗外交戰 台灣被推到最前線

美國政府贈台250萬劑莫德納疫苗20日抵台，指揮官陳時中(左)和AIT處長酈英傑(右)至機場，在疫苗前比讚。(記者季相儒／攝影)

繼三位美國 國會議員6月6日搭乘軍機抵達台灣 並宣布贈送75萬劑新冠疫苗 後，拜登政府19日宣布贈送台灣的疫苗加碼至250萬藥劑，並已運抵台灣。這些舉動除了進一步凸顯華府與台北關係持續升溫外，另一個更深層的意義在於，美中在霸權之爭已擴及至全球疫苗外交，而台灣正被推至這個戰場的最前線。

外交期刊「外交政策」（Foreign Policy）評論指出，美中兩國目前正在世界各地展開一場激烈的疫苗外交戰，美國已宣布捐贈世界各地8000萬劑疫苗，除了台灣外、並已宣布要給緊密的軍事與貿易夥伴南韓110萬劑，其他還包括拉丁美洲等國家 。「外交政策」的母公司為之前曾擁有「華盛頓郵報」的葛拉漢控股公司。

評論指出， 過去幾個月來，美國已聯合其他主要已開發國家推動在全球施打疫苗，拜登日前利用與日本、印度和澳洲的四方安全對話集團高峰會宣布，要在明年底前生產10億劑疫苗，而上周甫落幕的七大工業國（G7）峰會公報也承諾，要在未來一年內供應全球10億劑疫苗，美國將提供其中一半。

儘管國會與拜登政府對於分配疫苗給各國的優先順序存有歧見，但官員與國會議員均堅稱，拜登政府和中共在處理分送全球疫苗的方式上有很大不同，北京利用疫苗作為胡蘿蔔與棍子；例如中國大陸試圖向巴拉圭等台灣邦交國兜售國藥疫苗，但迫使這些國家改變與台灣的關係。

6月初訪台的參議員蘇利文（Dan Sulllivan）說，大陸現在正送給一些最低度開發國家及非洲疫苗及其他東西，但要獲得中國大陸的疫苗有附帶條件，「我們（美國）不這樣做」。

美方堅稱，贈送疫苗除了是對台灣去年贈送美國口罩的回報外，還因為台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一分子。但一些專家認為，此舉是推進與美國與台灣非官方關係的另一條道路。長期以來，中國大陸一直阻止台灣加入世界衛生組織（WHO）。

維吉尼亞州智庫「2049計畫研究所」的研究員易思安（Ian Easton）說：「所有這些都凸顯了美國在幫助台灣擺脫北京封鎖必須扮演重要角色。」