拒簽一中承諾 台駐港剩1人 陸委會：忍辱負重不受脅迫

因港府不續發工作簽證，駐港辦事處代理處長林振宙（左三）等七名駐港人員，20日下午離港返台。（圖：陸委會提供）

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨指出，港府逼迫台方簽署「一中承諾書」，導致台灣 派駐人員無法續留及赴任，七名駐港人員昨返台，目前僅剩一位正式駐港人員，簽證也將在7月底到期。他表示，因應不利情勢，台灣駐港業務勢必會做調整，將秉持堅持到最後，「忍辱負重不受脅迫」的原則，為民服務不中斷。

陸委會駐香港 台北經濟文化辦事處原本編制為19人，由於近幾年台港關係惡化，部分派駐人員遲遲無法獲簽證，截至前天駐港辦事處僅有八位台灣派駐員工。邱垂正表示，其中七位已於昨天下午自香港返回台北，台灣駐港機構只剩一位派駐人員（經濟部駐港代表倪伯嘉），而他的簽證也只剩一個月。邱指出，港府給的最後離港期限是6月21日，但當天沒有國籍航班返台北，只能提前。

邱垂正指出，去年7月以來，香港政府屢次對台灣駐港人員簽證設置不合理的政治條件，要求簽署「一中承諾書」。這份港府向台方提出的切結書主要內容有四項，第一項就是「台北駐港辦事處及人員承諾不得違反一個中國原則、香港基本法和香港法律，不干預香港內部事務，不能做出有損香港繁榮穩定、或令港府尷尬的言行。」

邱垂正表示，中共及香港政府以「一中承諾書」設置障礙，影響香港辦事處人員的輪調及正常運作，違反2011年雙方換文內容，要對台港關係及民眾權益受損負所有的責任。台方堅拒逼簽「一中承諾書」的無理政治打壓，也對中共當局及港府提出嚴正的警告和譴責。

邱垂正表示，雖然台方只剩一位正式派駐人員，但仍繼續向香港提出延續簽證申請；此外，文化部、教育部、經濟部駐港人員，也繼續提出工作簽證 申請。

而大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，台灣與香港交往，須在「一個中國原則」的政治基礎上進行，台灣駐港機構須遵守香港基本法和有關法律，不能有違反一中原則的任何言行。

馬曉光強調，陸方支持香港政府按照基本法和大陸政府關於處理香港涉台問題的基本原則和政策處理涉台事務，「堅決支持遏阻台獨和反制民進黨當局插手香港事務的正當行為」。

馬曉光批評稱，「民進黨當局的有關言論表明，其亂港謀『獨』劣性不改，對插手香港事務、支持庇護黑暴勢力的罪惡毫無反省，反而賊喊捉賊，對香港特區政府正當之舉妄加指責。」他還警告稱，「我們正告民進黨當局，立即縮回破壞香港繁榮穩定的黑手，否則必遭嚴懲。」