新聞眼／台港降冰點 兩岸對抗的結果

台港互動從早前的彈性諒解惡化到強硬卡關，雙邊關係降到冰點。圖為陸委會主委陳明通。（本報資料照片）

兩岸僵局下的台港關係沒有最糟，只有更糟。繼港澳宣布暫停駐台辦事處運作後，台駐港處多名人員也被迫返台，台港互動從早前的彈性諒解惡化到強硬卡關，北京治港收緊對台政策，雙邊關係降至冰點，也是兩岸對抗下的結果。

2016年民進黨上台後，兩岸陷入僵局，連帶使台港關係蒙上陰影。2018年港人陳同佳在台殺害同行女友，台港就陳同佳案僵持不下，數度隔空交火，迄今未解。

而港府以此案為由推動「逃犯條例」修訂，進而爆發港人「反送中」抗爭，震動國際。蔡政府聲援抗爭者的立場，令港府相當不滿。港方在喊停駐台辦事處運作時，就曾指台灣 「粗暴干預香港 事務」。

台港關係急轉直下，港方亦拉高台派駐香港官員的「政治條件」，即要求簽署所謂「一中承諾書」，台方無法接受，因此從2018年起，駐港代表盧長水就因未能獲得港府核發簽證而無法到任，其後台方官員陸續因無法續簽而被迫回台。

其實這項「政治條件」並非現在才有，一直以來，港府依據「錢七條」提出「一中原則」下的台港交流指導原則，要求台駐港代表簽署類似「一中原則同意書」，這是多年來港府對待台灣官方派駐香港人員的「潛規則」，但都不會明講，主要是避免雙方受到壓力，影響了交流互動。

據了解，這項作法早在扁政府時代就已開始執行，但在實務上，根本沒有人簽過，馬政府時期台港關係回暖，港府也沒有硬要台方簽。當時港方彈性做法是，經雙方溝通後，改以口頭方式「告知」當事人在港期間不得從事違反一中的活動，之後就發出工作簽證 。

如今情勢完全不同，港府除強硬要求台方官員一定要簽署，在文字內容上還更為嚴苛。港澳對台政策作為必然聽命於北京，從盧長水無法獲簽，其實已能嗅到台港關係驟變的氛圍。

台灣和港澳關係一度在馬政府時代相當良好，像陸委會前主委賴幸媛訪港破冰；陸委會前主委王郁琦訪澳門，與時任澳門特首崔世安首度互相以正式官銜相稱，凸顯台灣公權力存在的客觀事實。

兩岸關係難以回暖，台港更無彈性空間，倒退回「中華旅行社」時代，恐也是意料之中的結果，只不過，應早就能預判到今日僵局的陸委會等眾官員，真的做好準備了嗎？