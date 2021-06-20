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1張圖看疫情：全美55.6%成人 完全接種疫苗

美贈250萬劑莫德納疫苗抵台 陳時中、酈英傑親迎

美中疫苗外交戰場擴大 台灣成為最前線

編譯林毅聰／綜合外電
美國政府19日宣布贈送台灣的疫苗加碼至250萬藥劑，並由台灣華航的飛機運往台灣，凸顯華府與台北關係持續升溫外，另一個更深層意義，美中在霸權之爭已擴及至全球疫苗外交，而台灣正被推至這個戰場的最前線。取材自臉書
美國政府19日宣布贈送台灣的疫苗加碼至250萬藥劑，並由台灣華航的飛機運往台灣，凸顯華府與台北關係持續升溫外，另一個更深層意義，美中在霸權之爭已擴及至全球疫苗外交，而台灣正被推至這個戰場的最前線。取材自臉書

繼三位美國國會議員6月6日搭乘軍機抵達台灣並宣布贈送75萬劑疫苗後，拜登總統政府19日宣布贈送台灣的疫苗加碼至250萬藥劑，並由台灣華航的飛機運往台灣。這些舉動除進一步凸顯華府與台北關係持續升溫外，另一個更深層意義，美中在霸權之爭已擴及至全球疫苗外交，而台灣正被推至這個戰場的最前線。

外交期刊「外交政策」（Foreign Policy）評論指出，美中兩國目前正在世界各地展開一場激烈的疫苗外交戰，美國已宣布捐贈世界各地8,000萬劑疫苗，除了台灣的750萬劑外、並已宣布要給緊密的軍事與貿易夥伴南韓110萬劑，其他還包括拉丁美洲等國家 。「外交政策」的母公司為之前曾擁有「華盛頓郵報」的葛拉漢控股公司。

報導指出， 事實上，過去幾個月來，美國已聯合其他主要已開發國家推動在全球施打疫苗，拜登日前利用與日本、印度和澳洲的四方安全對話集團高峰會宣布了一項共同合作關係，要在明年底前生產10億劑疫苗，而上周甫落幕的七大工業國（G-7）峰會公報也承諾要在未來一年內供應全球10億劑疫苗，美國將提供其中一半。

儘管國會與拜登政府對於分配疫苗給各國的優先順序存有歧見，但官員與國會議員均堅稱，拜登政府和中共政府在處理分送全球疫苗的方式上有很大不同，因為北京利用疫苗作為胡蘿蔔與棍子。兩名國會助理說，中國試圖向巴拉圭等承認台灣的低所得國家兜售國藥疫苗，以迫使這些國家改變與台灣的關係。台灣蔡英文政府指責中國干涉與輝瑞公司的疫苗供應協議。外交部長吳釗燮日前也表示，中國利用疫苗來加大對台灣的外交壓力。

6月初訪台的參議員蘇利文（Dan Sulllivan）說，中國現在正送給一些最低度開發國家及非洲疫苗及其他東西，但要獲得他們（中國）的疫苗有附帶條件，「我們（美國）不這樣做」。

美方堅稱，贈送疫苗除了是對台灣去年贈送美國口罩的回報外，還因為台灣是可信賴的朋友，也是國際民主大家庭的一份子。但一些專家認為，此舉是推進與美國與台灣非官方關係的另一條道路。長期以來，中國一直阻止台灣加入世界衛生組織（WHO）。維吉尼亞州智庫「2049計畫研究所」的研究員易思安（Ian Easton）說：「所有這些都凸顯了美國在幫助台灣擺脫北京封鎖必須扮演重要角色。」

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