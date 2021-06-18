國務院副助卿：美贈台灣疫苗 會盡快送達

美國國務院亞太副助卿費德瑋表示，美國捐贈的75萬劑新冠疫苗，希望在很短時間內就能送往台灣。(記者張文馨／攝影)

國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋(Jonathan Fritz)17日在國會表示，美國 宣布捐贈75萬劑新冠疫苗 給台灣，雙方正緊密合作以達到台灣方面的監管需求，希望在很短時間內就能送往台灣，打在台灣人民的手臂上。

外交委員會亞太小組主席馬基(Edward Markey)追問，是否幾周內可實現，費德瑋表示，他是這樣希望，也可能更快，但無法提供具體時程。

費德瑋也提到，拜登總統已經表示，願與全球盟友夥伴一起建立疫苗庫，台灣有這能力，且雙邊正在就如何合作進行溝通。有關正在進行的美台疫苗庫合作，記者詢問東亞局相關細節，尚未獲得回應。

參議院外交委員會亞太小組舉行「美台關係」聽證會，費德瑋受邀出席，他在書面證詞提到，美國信守台灣關係法 與美國的「一個中國」政策，確保台灣能取得所需的防衛物資與服務，以建立自我防衛能力。

議員詢問「一個中國政策有沒有改變？」費德瑋說，美國會在美國的「一中政策」範圍內，尋求強化與台灣的非官方關係。

費德瑋也說，強化美台非官方關係，包括美國各地大使館與台灣當地代表處往來，間接鼓勵其他政府力抗北京壓力與台灣接觸；強化經濟關係，包括去年11月的經濟繁榮夥伴對話。

有關官員互訪，費德瑋說，未來將尋求並考慮造訪華府和台北的機會，以促進非官方關係，在共同關切領域上交換意見。

另一方面，台灣採購505萬劑莫德納疫苗，疫情指揮官陳時中前天間接證實第二批莫德納疫苗將到貨。據媒體報導，最新一批、24萬劑的莫德納即將在今天下午運抵台灣。對於剩下41萬劑何時來，相關人士證實，將於20日抵台。