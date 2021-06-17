港澳同按「暫停鍵」釋訊號 陸駐台經貿機構可能陸續熄燈
繼香港宣布暫停駐台機構運作後，澳門政府昨也跟進，將於19日起暫停在台辦事處運作。這形同北京當局在向蔡政府發出訊號，接下來有可能是大陸駐台經貿機構熄燈？
實際上，澳門經濟文化辦事處主任（駐台代表）何永慧去年9月就已請辭返回澳門，目前辦事處主任處於代理狀態，和香港經濟貿易文化辦事處暫停運作之前十分類似。
台灣駐澳門辦事處處長（駐澳門代表）陳雪懷2019年7月屆齡退休返台後，陸委會至今沒有發布新任駐澳門代表，目前是由外交部派駐當地的組長陳佳鴻代理處長一職。
但據了解，澳門在今年春節前後就向蔡政府釋出訊息，希望派任新駐台代表，後來還提出人選盼獲來台簽證。蔡政府在國安單位評估下，提出派駐新任駐澳門代表做為條件，即是以「互派」做前提。
曾經派駐澳門的退休官員認為，台澳關係向來好於台港關係，一是因為香港地位特殊，具有國際金融中心的角色和公民自主性強，二是北京早已完全掌控澳門的政經命脈，因此澳門對台工作往往較香港靈活彈性。這從澳方仍有意派遣駐台代表，陸委會也甚少對澳門的政經形勢有所批判，就可窺見。
至於澳門如今為何跟隨香港對駐台機構按下「暫停鍵」？高層官員雖不願證實澳方是在台方「卡」其駐台代表之後，乾脆將辦事處暫停運作，但對台澳雙方沒有能在對等尊嚴之下完成「互派」，表達遺憾之意。
據了解，目前台方派駐澳門還有五名官員，其中有人的簽證有效期限最長至明年11月，不像駐港辦事處人員簽證只到7月，在時間上相當緊迫，是否熄燈，已進入倒數計時。
而澳門目前派駐在台灣僅有二人，另有五人是台籍雇員，換句話說，澳門駐台機構暫時熄燈的實質影響並不大，關鍵是北京當局藉此釋出的訊號。
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，北京藉此想凸顯的是兩岸在缺乏政治互信之下，就不能維持現狀，因此以暫停港澳駐台機構運作釋放訊息。他強調，這不可能是港澳政府自主決定，一定是由北京拍板的，接下來要觀察大陸派駐台的中國機電商會、海貿會台北辦事處兩大機構是否也會跟進。
張五岳研判，兩岸關係若能有和緩的氛圍，港澳駐台機構就有可能恢復運作，但他認為短期之內不容易。
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