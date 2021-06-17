港澳同按「暫停鍵」釋訊號 陸駐台經貿機構可能陸續熄燈

澳門政府指暫關閉辦事處原因是澳門在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請仍無法獲批，陸委會16日駁斥。（本報資料照片）

繼香港 宣布暫停駐台機構運作後，澳門 政府昨也跟進，將於19日起暫停在台辦事處運作。這形同北京 當局在向蔡政府發出訊號，接下來有可能是大陸駐台經貿機構熄燈？

實際上，澳門經濟文化辦事處主任（駐台代表）何永慧去年9月就已請辭返回澳門，目前辦事處主任處於代理狀態，和香港經濟貿易文化辦事處暫停運作之前十分類似。

台灣駐澳門辦事處處長（駐澳門代表）陳雪懷2019年7月屆齡退休返台後，陸委會至今沒有發布新任駐澳門代表，目前是由外交部派駐當地的組長陳佳鴻代理處長一職。

但據了解，澳門在今年春節前後就向蔡政府釋出訊息，希望派任新駐台代表，後來還提出人選盼獲來台簽證。蔡政府在國安單位評估下，提出派駐新任駐澳門代表做為條件，即是以「互派」做前提。

曾經派駐澳門的退休官員認為，台澳關係向來好於台港關係，一是因為香港地位特殊，具有國際金融中心的角色和公民自主性強，二是北京早已完全掌控澳門的政經命脈，因此澳門對台工作往往較香港靈活彈性。這從澳方仍有意派遣駐台代表，陸委會也甚少對澳門的政經形勢有所批判，就可窺見。

至於澳門如今為何跟隨香港對駐台機構按下「暫停鍵」？高層官員雖不願證實澳方是在台方「卡」其駐台代表之後，乾脆將辦事處暫停運作，但對台澳雙方沒有能在對等尊嚴之下完成「互派」，表達遺憾之意。

據了解，目前台方派駐澳門還有五名官員，其中有人的簽證有效期限最長至明年11月，不像駐港辦事處人員簽證只到7月，在時間上相當緊迫，是否熄燈，已進入倒數計時。

而澳門目前派駐在台灣僅有二人，另有五人是台籍雇員，換句話說，澳門駐台機構暫時熄燈的實質影響並不大，關鍵是北京當局藉此釋出的訊號。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，北京藉此想凸顯的是兩岸在缺乏政治互信之下，就不能維持現狀，因此以暫停港澳駐台機構運作釋放訊息。他強調，這不可能是港澳政府自主決定，一定是由北京拍板的，接下來要觀察大陸派駐台的中國機電商會、海貿會台北辦事處兩大機構是否也會跟進。

張五岳研判，兩岸關係若能有和緩的氛圍，港澳駐台機構就有可能恢復運作，但他認為短期之內不容易。