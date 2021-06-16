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創紀錄！28共機闖台防空識別區 美批陸破壞穩定

記者洪哲政、張文馨／台北16日電、華盛頓報導
共軍殲16戰機。（圖：空軍司令部提供）
共軍殲16戰機。（圖：空軍司令部提供）

空軍司令部昨天公布中共解放軍動態，高達28架次快、慢速機，分批侵入我防空識別區，不但刷新共機單日擾我空防架次紀錄，共軍新銳的殲16戰機也首度被披露與轟6、運8反潛機編隊穿出巴士海峽，直抵我東部外海空域。我空軍昨鎮日嚴密監控、實施反制。

美國國防部發言人發言人薩波（John Supple）對此表示，這正在破壞穩定且增加誤判風險，美國將持續深化與台灣的非官方安全關係，確保台灣有足夠自我防衛能力。

薩波透過電郵回覆記者詢問表示，美國對包括台灣海峽在內的印太地區之和平安全與穩定，擁有持久的利益；中國在台海附近不斷增加的軍事活動，正在破壞穩定並增加誤判風險。

美軍雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan CVN-76）前天即透過臉書粉絲團預告將進入南海，執行「確保印度太平洋地區保持自由和開放」任務，貼文並披露美軍戰機在雨中執行起降操演的畫面。美國海軍昨也證實「雷根號」打擊群已進入南海，是例行任務的一環，打擊群在南海執行海上安全任務，包括定翼和旋翼機飛行任務、海上打擊演習，以及地面和空中單位間的協同戰術訓練。

共機昨天出海與美軍航艦活動有無關係？我軍方沒有評論。

共軍今年4月12日也曾有25架進入我西南防空識別區，昨天不但刷新這項紀錄，且過去共機雖也曾進入我防空識別區穿出巴士海峽，但都是轟6與運8反潛機，此次首度出現4架殲16戰機伴隨。

此外，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，共機轟6、殲16具備對艦攻擊能力，針對美艦甚為明顯，機組編成與拜登總統今年1月23日派遣羅斯福號航艦進入南海時，共機模擬攻擊的情形類似，對近期將陸續舉行的多國海上演習「針對性非常強」。

美國 台灣 共軍

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