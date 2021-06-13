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港澳人留台變嚴 須答曾否宣誓擁護基本法

記者林汪靜╱台北13日電
陸委會收緊港澳人居留台灣的申請。(記者林汪靜／攝影)
陸委會收緊港澳人居留台灣的申請。(記者林汪靜／攝影)

港媒指，香港澳門永久居民申請在台居留，須填寫申報書，但申報書本月起新增須填寫「是否曾宣誓擁護基本法、效忠港澳政府」，修正新規遭質疑是收緊港澳居民居留條件。陸委會昨回應，港澳居民如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可，對此個案則沒有評論。

香港經濟日報報導，根據台灣駐港機構台北經濟文化辦事處官網顯示，18歲以上香港及澳門永久居民申請在台居留，須填寫「香港澳門居民申請居留定居申報書」，但申報書在本月1日做出修正，新增一項要求，須填寫「現（曾）於香港或澳門政府部門任職者，宣誓或簽署聲明擁護基本法、效忠港澳政府」，要求申請人表明是否曾宣示效忠港澳政府。

另舊版本只要求申請人填寫畢業後或最近十年，在港澳政府部門或私人機構任職之職務，新版本則要求改填寫「現（曾）於大陸地區、香港或澳門之工作經歷」，並刪去「畢業後或最近十年」等字眼。

對此，陸委會昨回應指出，依香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法第22條規定，香港或澳門居民申請在台灣地區居留，如有危害國家利益之虞者，其申請案得不予許可。針對港澳居民居留定居申請案，主管機關均依相關法規審理，而對於個案情況沒有評論。

據了解，陸委會正協調內政部檢討，修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」（許可辦法），未來可能會多一道「長期居留」把關程序，不會再有「住滿一年就能取得定居資格」的情況，港澳居民至少需要在台灣居留兩到五年，才能獲發身分證，其他移民如投資、持專業資格等也會收緊。

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