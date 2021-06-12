台人在陸打疫苗 國台辦：已6.2萬人

本土疫情延燒，疫苗苦等不到，電子大廠頻傳染疫，圖為高雄市全面啟動移工快篩。（記者劉學聖／攝影）

台灣 疫情未降溫，感染人數持續上升，疫苗 苦等不到，國台辦指出，對搭乘民航客運航班赴中國 大陸的台胞，只要符合接種條件，可在嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意前提下，按相關政策在大陸接種疫苗。據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人。

陸媒環球時報報導，民進黨拒絕大陸疫苗是赤裸裸的政治操作，拒用大陸疫苗，不與大陸防疫合作，這樣的極端主義是反人類的，民進黨是在集體犯罪。

報導指，印度與中國大陸關係也很緊張，但印度政治是政治，防疫是防疫，他們把中國大陸作為印度醫院急需制氧機等救命設備的最大來源地。反觀民進黨當局選擇硬撐著，並且綁架台灣民眾與他們一起撐。

據大陸國台辦新聞發言人馬曉光表示，據不完全統計，截至5月31日，在大陸接種疫苗的台胞已達6.2萬人。馬曉光說，大陸方面高度重視廣大台灣同胞的生命健康安全，疫情發生以來，大陸方面在疫情防控、疫苗接種等方面，對在大陸台胞一視同仁，同等對待。

環時指，民進黨不允許大陸疫苗入台，即使這樣，依然有台胞選擇赴大陸接種。如果民進黨撤除對大陸疫苗的人為限制和詆毀，可以預見，台灣大部分民眾將在極短時間內全都接種上大陸疫苗。

至於這些施打過中國疫苗的人是否入境可以免隔離？陳時中則回應，目前為止並沒有這樣的政策。另外，他也強調，中國疫苗包括科興、國藥等，目前都沒有得到台灣的緊急授權（EUA）。