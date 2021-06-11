TIFA暫停逾4年 未來幾周內重啟

台灣貿易談判代表鄧振中。（本報資料照片）

美國 貿易代表署（USTR）10日發布新聞稿表示，美國貿易代表戴琪 10日透過視訊會晤台灣 政務委員鄧振中，承諾未來幾周內舉行第11屆貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。這是戴琪3月18日宣誓就職以來，首次與台灣對口聯繫，並重啟已暫停逾4年的貿易和投資商談。

據本報系聯合報報導，美國貿易代表署表示，戴琪在會中強調美國貿易和投資關係的重要性，並強調拜登政府以勞工為中心的貿易政策優先；戴琪也表達美國持續有興趣在多邊組織裡，與台灣在共同關切的議題上合作。

鄧振中表示，台方在去年8月宣布訂定豬肉萊克多巴胺殘留標準，充分顯示台灣推動國際化，以及深化與美國雙邊經貿關係的決心；台灣是國際供應鏈中重要的一環，也是美國可信賴的夥伴。

針對已經停開4年多的TIFA，戴琪和鄧振中在會中承諾，將在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）主辦下，幾周內舉行第11屆會議。

行政院官員說，台美對談確有進展，鄧振中曾於日前提及，台美經貿往來密切，已經到了該透過台美TIFA處理的時間點。

美國國務卿布林肯7日在國會眾院表示，拜登政府正在進行與台灣的貿易和投資對話，且有望恢復在川普政府時期暫停的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議，華爾街日報9日引述知情人士說法，戴琪將與台灣貿易代表對話，這將強化美國與台灣的連結。

部分對台友好的美國國會議員期待美國與台灣簽署雙邊貿易協定，但根據白宮資深官員表示，拜登政府尚未決定此事，不過重啟對話將讓雙方重拾先前的議題，美台貿易關係也將加深。

路透報導，美國智庫德國馬歇爾基金會的台灣專家葛來儀曾表示，拜登政府尚未決定是否要進一步與台灣簽署雙邊貿易協定，但蔡英文總統希望在8月公投前取得與美貿易談判的進展；不過美台貿易對話可能增加美中之間的摩擦，讓北京政府認為美國的「一中政策」在減弱。

美台1994年簽署「貿易暨投資架構協定」，為雙邊經貿高層諮商管道，也標誌美台合作應對北京當局在經濟上的壓制；1995年召開首場會議迄今，共舉行10次會議，最後一次為2016年，該對話被川普時期的美國貿易代表賴海哲暫停，賴海哲將台灣視為美國進口貿易的阻礙，力挺美中貿易協議，TIFA停開超過4年。