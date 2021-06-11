參謀首長聯席會議主席：解放軍難攻台 美有足夠軍力應對

美軍參謀首長聯席會議主席米利。（路透）

美國 參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)10日在國會表示，中國 解放軍若要度過台灣海峽攻台奪島，將極其困難，美國只要依據台灣關係法做出政治決定，就有足夠的軍力應對中國；國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)也稱中國稱為首要的、步步進逼的威脅。

奧斯丁在聯邦參議院軍事委員會報告明年度預算，並答覆議員詢問說，美中缺乏直接溝通的熱線，是關鍵議題；這是在金融時報上月21日報導美中軍事高層對後受阻後，奧斯丁首度談及熱線。

加入民主黨團運作的參議員金恩(Angus King)表示，他認為美國面臨最嚴重風險，就是與中國的意外衝突，包括南海與台海，都可能由意外升級衝突，且兩國之間沒有熱線。

奧斯丁說，他完全同意這項說法，當美國看到中國在印太地區一些侵略行為時，擔心可能引發危機，且美國需要與盟友及對手有對話能力，「我和你一樣關切此事，我完全同意你，這很關鍵。」

相較美中重啟商務對話，美中政治對話不歡而散；金融時報日前報導，奧斯丁要求與中共中央軍事委員會副主席許其亮對話，但遭拒絕。

有關台海可能在近年內就發生衝突一說，參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)表示，關鍵是嚇阻力量而非衝突；當大國競爭時，嚇阻能防止從競爭走向戰爭，所謂嚇阻，就是讓對手知道你有這樣的能力，當雙方足夠理性，威懾狀態就能成形。

米利表示，解放軍度過台海要攻台奪島，要面臨台灣反抗，這是極其複雜而困難的行動；即便是無法匹敵的軍力，這件事也很困難，在美國來說，只要依據台灣關係法所下的政治決定，美國確有足夠軍力應對。

奧斯丁在國會報告時提到，國防部「中國任務小組」已完成對中政策建議。

根據國防部9日的新聞稿，奧斯丁發布內部政策指導，以解決中國的挑戰；國防部表示，中國任務小組提出的建議列為機密。

資深國防部官員表示，這項政策指導將強調整合應對中國挑戰的努力，包括美國各部門與盟友夥伴，也制定了在所有戰爭領域強化威懾力的必要性，以加速新作戰概念發展。

這位官員表示，奧斯丁將會加速推動聯合作戰概念，最明顯的方面就是與盟友夥伴合作，強化軍事關係與舉行更多軍事演習。

國防部表示，這項內部政策指導清楚設定目標、實施期限與問責機制。