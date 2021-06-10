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飛上海打疫苗詢問度高 10萬起跳 非一般人負擔得起

記者林則宏╱台北10日電
今年4月19日起，大陸各地開始為在當地居住的台灣民眾接種疫苗。圖為大陸全國台企聯會長李政宏在上海接種新冠疫苗。（新華社）
今年4月19日起，大陸各地開始為在當地居住的台灣民眾接種疫苗。圖為大陸全國台企聯會長李政宏在上海接種新冠疫苗。（新華社）

台灣新冠疫情持續蔓延，但許多民眾何時能接種疫苗仍是未知數。近來傳出，有不少民眾決定前往大陸尋求幫助。上海知名台灣人社群「台商太太新天地」會長蘇武就表示，近兩周，他每天都會接到好幾通電話詢問到上海接種疫苗的細節。

蘇武指出，目前會到上海接種疫苗的基本有兩大類。一是本身就在大陸工作，因擔心台灣疫情，而將家人接到大陸「避難」，順便接種疫苗。這一類相對單純，因為大陸就有家人可以照應。

另一類就是純粹要到大陸打疫苗。一方面由於5月20日開始，全台防疫警戒升至第三級，基本已處於「半封城」狀態，不少人的工作因此停擺。加上台灣一般民眾不知何時才有疫苗可打，乾脆利用這段時間到大陸接種疫苗，順便避開台灣當前疫情。

蘇武說，他現在每天都會接到好幾通電話，想了解上海入境隔離、食宿、疫苗接種程序等問題。他強調，這些台灣民眾是很認真在詢問相關細節，而不只是想想而已。

一名旅行業者也表示，最近詢問和購買飛往上海機票的人的確比較多。而從桃機公司的統計數據，也能看出這個趨勢。在雙北宣布三級警戒前一周，桃園機場平均每天出境人數不到千人。但進入三級警戒的第一周，桃機平均每天出境人數增至1311人，上周則平均每日出境人數超過1500人。

然而，到大陸打疫苗對一般市井小民而言，恐怕並不現實。除了至少得耗時兩個月時間，大陸「疫苗之旅」一趟下來的花費更高達台幣10多萬元。

首先，兩岸目前都有入境隔離的規定。以上海為例，5月16日起，對所有入境人員實施「14+7」的措施。即14天隔離觀察後，須再進行7天社區健康監測。如無特殊情況，目前入境上海的14天隔離觀察都須在隔離酒店。隔離酒店費用按等級，基本在人民幣300元至500元不等。

在完成前述程序後，即便能立即接種疫苗，兩劑疫苗至少需間隔21天。在最順利的狀況下，入境上海到完成兩劑疫苗接種，至少需要六周時間。若以每天食宿人民幣500元計算，六周的花費就超過新台幣9萬元。

此外，目前台北（桃園）至上海往返機票並不便宜，華航與長榮的經濟艙甚至可以達到台幣2.3萬元。在台灣登機前，還得自費台幣5000元至7000元進行核酸檢測。返台後若住家不能滿足「一人一戶」規定，就須在防疫旅館或集中檢疫所進行14天隔離，防疫旅館又是另一筆開銷。

疫苗 台灣 疫情

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