新聞評論／飛美爆艙 台灣人已用腳投票

因應訂位趨熱，長榮航空今起飛洛杉磯增至天天一班，其中不少人特地飛美去打疫苗。 (圖／長榮航空提供)

這一個月來，沉寂已久的機場再度湧現人潮，飛美航班訂位率大增，長榮與華航飛洛杉磯航線都增航班，除了部分因應開學的返校潮外，不少人都是為了去美國 打疫苗 ，被外界形容是逃難潮。除了美國外，不少人更選擇到大陸打疫苗，這些爭相赴美、中打疫苗的背後，代表人民已用腳對這個無能失職的政府投下不信任票，你ok 、我先打。

行政院7日宣布三級警戒延長到6月28日，之所以要持續延長，除了疫情尚未降溫，還有一個很關鍵的原因是，因為疫苗不足，蘇內閣想要以拖待變的方式，先讓高風險的族群可在6月中開始陸續打疫苗，逐步產生抗體，等到6月底疫苗陸續到位後，就可展開大規模施打。講白了，蘇內閣就是要撐到6月底疫苗能夠大量施打。

這是政府的如「疫」算盤，但不論是6月中可以開始施打一百多萬劑，或是到月底宣稱可以到位的兩百萬劑莫德納疫苗，別說距離群體免疫都還有一大段距離，就連要讓所有65歲以上長者都打到第一劑都有困難。但蔡政府又不敢真的宣布封城，只好三級一路延長下去，把各行各業一起拖下去陪葬。

之所以會演變成這個局面，根源就是這個政府把抗中看得比抗疫重要，也把國產疫苗看得比國民健康重要，當世界在防疫 ，台灣卻是在防疫苗，許多人命就在政治操弄中無聲無息大量消逝。蔡政府私心作祟硬卡民間要捐贈、奔走引進的國際疫苗，許多側翼、覺青還在嘲弄那些希望可以盡快打到疫苗的民眾，完全沒有一點同理心。

這也才會出現，當台灣死亡人數連日創高時，民進黨立委吳思瑤卻在臉書貼出冰箱中放滿日本品牌酒精飲料的照片，寫道「為台日友好乾杯」。即使上周六（5日）蔡總統在死亡人數達到37人破新高時再度發表談話，也不過就是一句不帶感情、沒有絲毫愧疚的「不捨」帶過，更遑論為防疫不力道歉。或許對綠營人士而言，這些每一個孤獨死去的人就只是數字變化，都不上抗中來得重要。

很多人不願意跟著這個政府陪葬，即使現在國際旅行仍有風險，有辦法的人就到疫苗過剩、入境就可施打疫苗的美國，最近飛美航班一位難求，連商務艙都爆滿，票價更是居高不下。有人則是就近到大陸打，當中就包括不少台商。這股疫苗航班熱的背後代表的是人民對這個政府不信任投票—你可以繼續操弄抗中、抗疫苗，但有能力的人根本不想陪你玩這局，即使甘冒長途飛航的風險，還有回台仍要隔離14天的不便，也要自保求針。

但更多走不了或是沒有特權可以優先打到疫苗的人，除了自我禁足之外，還能如何自救？衛福部長陳時中７日說，疫苗不開放自費施打，換言之，打公費疫苗就是「有什麼打什麼」，也就是說沒有疫苗的選擇權，這不是要大家強迫中獎接種沒有三期試驗就上市的國產疫苗嗎？還有多少人命可以跟著這個無能政府賭呢？（轉載自聯合新聞網）