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3大原因 導致台灣淪落到疫苗要靠捐贈

記者謝柏宏／台北8日電
日本捐贈給台灣的AZ疫苗。(記者鄭超文／攝影)
日本捐贈給台灣的AZ疫苗。(記者鄭超文／攝影)

美日兩國為何要致贈新冠疫苗台灣？近日各項報導出爐，有的說是日本感謝台灣在三一一地震時曾經伸出援手，針對美國則認為台灣是美中對抗的最佳盟友。

不過若是排除這些外交因素，台灣並不是第三世界落後貧窮國家，為什麼會「淪落」到需要靠兩大國際盟友來捐贈疫苗？三大因素都和國際疫苗的搶購息息相關。

第一大原因，是美日兩國的超前部署與超量購買。尢其是美國，早在去年第一季，全球疫情大爆發時期，美國政府就在5月啟動了「曲速行動」（Operation Warp Speed）疫苗研製計畫，以近124億美元鉅資和13家藥廠及生技公司簽訂合作協議，這其中包括輝瑞（Pfizer）、阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson）等四大疫苗廠。終於在12月時，輝瑞和莫德納的疫苗率先獲得美國食品藥物管理局（FDA）的緊急使用授權，美國疫苗接種正式展開。據統計，FDA批准Pfizer、Moderna、Johnson & Johnson等三家的疫苗，已公開的訂購數量高達8億劑。

自今年5月起，美國已有數百萬民眾已完成接種，現有疫苗供給過剩，美國有線電視新聞網報導，今年夏天，美國的多餘疫苗可能達到3億劑或更多；相較之下，印度等國家新冠疫情持續升溫。鑒於國際壓力，白宮貿易代表只好到世界貿易組織（WTO），協商更廣泛分配疫苗、專利授權和疫苗共享等事宜。

在日本方面，在今年2月日本政府就已採購了大量的Pfizer和Moderna疫苗，隨後再加碼談到1.2億劑AZ疫苗，其中還有9000萬劑授權在日本生產；至今日本共拿到約1.9億Pfizer及5000萬劑Moderna疫苗。日本雖然目前般疫情仍然嚴重，但是仍有充分疫苗可贈送給台灣。

第二大原因，相較於美日等國超量部署，台灣不僅啟動國際疫苗採購時間點晚，政策上錯估形勢是一波接一波，首先因為對台灣疫情控能力過度樂觀，以致於台灣對疫苗的需求預估，連同兩家尚在二期臨床的國產廠在內，最多只規劃3000多萬劑的採購量，占總人口需求量不到七成，完全未曾考慮任何延誤的風險。

很多跡象顯示，台灣政府限於多年來「採購法」的緊箍咒影響，不論是對國內及對國際採購，在價格及數量上總是斤斤計較。在國際疫苗廠心目中，台灣不僅採購的數量比其他各國少，買得少又要殺價，殺價之餘又要挑廠牌，挑廠牌之外又要指定進口來台時間，成為許多國際大廠心目中的「奧客」。

前疾管局局長張鴻仁指出，在今年2月以前，其實阿中指揮官對於疫苗的供應「老神在在」，因為他下了AZ 1000萬劑的訂單，也意外地成功加入世界衛生組織的COVAX平台，並可分配到幾百萬劑任何歐美核准疫苗， 另外還有Moderna的500萬劑，兩家國產疫苗也可供應到至多2000萬劑。

知情人士指出，去年台灣簽署1000萬劑的AZ疫苗採購協議，當時在牛津大學研發團隊的善意下，原本是以公益價格─每劑3.95美元，期待台灣能採購3000萬劑。但後來的情況是，AZ雖與台灣簽署採購協議，協議上只載明採購數量，並沒有寫明供貨時間，導致目前根本無法掌握AZ疫苗來台時間。對於其他疫苗的採購也是如此，因為對每一來源的採購量都很少，再加上台灣儘管目前疫情嚴峻，但與許多國家比較仍不算是重災區，所以各大廠及COVAX在供貨排程上，把台灣排到很後面。

第三大原因是台灣政府不願意購買大陸所代理的德國BNT疫苗，這種疫苗是台灣極力想爭取的，該疫苗全球市場銷售權屬於Pfizer公司，唯獨在港澳台等大中華區，市場獨家代理權屬於上海復興醫藥集團。由於上海復興醫藥在BNT公司規模仍小時、即投資該公司成為股東，無論是去年由台灣東洋出面爭取、我政府親自談判爭取、或是近日鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘出面申請，檯面上都很難繞過上海復興醫藥這一關。

業內人士指出，台灣若想爭取到BNT的疫苗， 唯有兩項非商業採購的模式可解套，一是透過COVAX這個非營利組織平台供應來台；另一方式就是透過台灣友好國家，例如美國政府或德國政府贈送給台灣。但由於BNT與Moderna的疫苗同屬於mRNA 疫苗，疫苗價格偏高，COVAX平台不大可能供應這種高價疫苗給台灣，目前有餘裕供應給台灣，又符合友好關係的國家，最有條件的當屬美國政府。

疫苗 台灣 美國

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