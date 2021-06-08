飛美避疫 長榮加開還不夠 華航洛杉磯增班

出國避疫夯，繼長榮航增班北美後，華航7日也宣布，將增加台灣─洛杉磯航班。 （本報資料照片 ）

出國避疫夯，北美航班掀搶票潮。台旅客飛美需求近期暴增，繼長榮航增班北美後，華航昨天也宣布，將增加台灣 ─洛杉磯 航班，6月下旬起的特定日期，將從現在的每周一班，增到每周三班，以疏運旅客。

業內人士說，這是疫後首見的「出國潮」，赴北美機票已暴漲三倍，就航空雙雄來看，部分赴美西商務艙（來回）票價來到27萬元台幣（約9700美元），未來恐怕買不到便宜機票。目前，北美線滿倉率達八到九成，台北飛洛杉磯近全滿，其他線也有八成，商務艙、豪華經濟艙則班班客滿。

旅行社人士說，台灣人搶赴美國 機票，關鍵除了赴美僅需附上核酸檢測陰性證明即可，無須關14天，還包括「出國打疫苗、暑假旺季到、國際大解封」等因素。

據悉，旅行社每天都接到「要到美國旅客的電話」，前此，長榮航加開北美航班還是不夠，因此緊急轉向華航要求加開航班。

即使華航仍在進行「清零計畫2.0」專案，但華航內部人士昨日透露「旅行同業的聲音，華航聽到了」，已規畫給予最必要的航班支援。

旅行社指出，華航6月3日飛洛杉磯航班，載客率達九成，其中商務艙、豪華經濟艙全都客滿；目前其他的北美航線訂位率約八成，其中商務艙、豪經艙都是爆艙狀態，在搶不到票的旅客要求下，才會請航空業者協助。

華航「清零計畫2.0」雖然將告尾聲，但機組人員調度仍吃緊，但赴北美旅客積極搶票，因此決定針對「最緊的航線」台灣─洛杉磯加開航次，以盡量滿足出國的旅客。

業內人士指出，近期出發到北美的人士中，有不少台僑、留學生轉回美國，加上國際解封讓商務客、自由行旅客大增，更關鍵的是，暑假在即、台灣延長三級警戒，旅客為了安排長假，紛紛上線搶票，才造成這波搶票潮。

航班供不應求，在最辛苦的時候，華航決定針對台北（桃園）飛洛杉磯增班，日期都在6月下旬，分別為6月22日、24日、29日。

特別的是，旅行社業內人士說，目前不僅飛洛杉磯滿艙，就連台北飛舊金山的商務艙訂位率，也已達到九成；其餘的豪華經濟艙的訂位率也都在八成以上，而且現在連紐約的訂位率都回升到七成。

另外，旅遊達人則表示，這次會出現去美國打疫苗有一個最重要的關鍵因素，就是到美國免簽外，且不用再受到居家檢疫14天「很省時間」，很多人都是趁著暑假帶家人出國「打疫苗、避疫加旅遊」，一舉多得。