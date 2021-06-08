TIFA復談有望？布林肯：正與台對話 蕭美琴：努力中

國務卿布林肯7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話。（法新社）

國務卿布林肯 7日在國會表示，拜登政府正進行與台灣的貿易與投資對話，對話應該開始了；他似乎透露已停擺超過4年的美台貿易暨投資架構協定（TIFA）會議復談有望，不過美國 貿易代表署（USTR）尚未表態。

中華民國駐美代表蕭美琴表示，正在努力中。

布林肯7日先後到聯邦眾議院外交和撥款委員會，報告明年度預算，中國依然是議員關切重點，也有部分議員關切台灣，詢及經濟和安全等議題。

共和黨籍聯邦眾議員巴爾（Andy Barr）詢問布林肯，台灣已宣布開放美國豬肉進口，移除貿易障礙以追求更廣泛的美台貿易協定，美國政府的立場為何？

布林肯表示，這問題應該詢問美國貿易代表戴琪（Katherine Tai），不過就他了解，美台正進行對話，或者很快就會有某種框架協議，這些對話應該開始了，詳情要問USTR。

記者詢問USTR，尚未取得回應。

華爾街日報報導，美國強化與台灣連結，可能增加與北京的摩擦；路透指任何類似的協議都可以會激怒視台灣為其領土的北京。

台美1994年簽署「貿易暨投資架構協定」（TIFA），為雙邊經貿高層諮商管道；1995年召開首場會議迄今，共舉行十次會議，最後一次為2016年，TIFA停開超過四年。

有關台灣安全，布林肯重申基於台灣關係法 ，協助台灣自我防衛，持續對台提供重要軍售與合作。

眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）在撥款委員會詢問布林肯是否憂心北京趁主辦奧運時侵略台灣，重演過去德國、蘇聯侵略鄰國歷史？

布林肯並未正面回應，只表示，無論中國是否主辦奧運會，都確實憂心北京對台灣越發升高的侵略行動。

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）日前表態呼籲美國為支持人權抵制北京奧運，布林肯在國會聽證會表示，美國正密切與盟友諮商合作，找出共同關切領域，採取能真正奏效的聯合作法；他說，「未來幾周內會有更多細節。」

眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）詢及美國調查新冠病毒起源，布林肯表示，美國會追根究柢，他不推測病毒起源，拜登政府正在全面調查；同時，美國敦促世界衛生組織（WHO）啟動第二階段調查。不過布林肯並未向議員說明，要如何確保中國為此負責。

布林肯在證詞中提到，這是美國國際領導力的關鍵時刻，美國面臨主要挑戰包括終結疫情、應對氣候變遷，與復甦國際經濟；「我們必須振興聯盟夥伴關係，勝過中國大陸，捍衛以規則為基礎的國際秩序，恢復國內與國際的民主價值，抵禦來自敵手的有害行動。」