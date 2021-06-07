台掀逃難潮 長榮飛美機票連漲 往紐約票價飆破25萬

近來因台僑、留學生紛紛飛美，加上商務客、自由行旅客大增，航班供不應求。圖為桃園機場第二航廈旅客在櫃檯報到情形。(本報資料照片)

新冠肺炎疫情影響，原本航空公司大砍航班數，但近來卻因台灣疫苗 短缺，引爆逃離潮。本報系聯合報報導，台僑、留學生紛紛飛美，商務客、自由行旅客大增，航班供不應求，飛往美國 機票連環漲。雄獅旅遊表示，6月起飛美國洛杉磯的經濟艙機票約6萬8000元（新台幣，下同，約2460美元）起、商務艙機票最高約23萬元，若是轉機行程甚至一張商務艙機票可達50萬元，仍有消費者願意埋單。

目前台灣直飛美國的航班，長榮航空將從8日起，將洛杉磯每周3班增加至每周7班，且長榮、華航上周均已通知旅行社調高各艙等票價約1成，長榮航空這已是短期內第二次漲價，以今日漲幅約1成計算，飛紐約商務艙票價將飆破25萬元。雄獅集團品牌策略總經理游國珍分析，5月相較於疫情嚴峻前的4月，美國線機票營收成長率達73%，6月開始整體訂單量較4月成長2.5倍。

游國珍坦言，赴美市場增溫，以美西洛杉磯、舊金山 最熱門，包括加州15日起解封、求學、商務、疫苗都是原因。

據中國時報報導，相較於疫情發生前，赴美旅客集中在舊金山。航空業者分析，舊金山多是商務客，洛杉磯華人社區多，家庭客也多，這回返美普遍攜家帶眷，需求暴增，且因為一票難求，有外溢到舊金山的狀況。

以聯合航空為例，近日飛舊金山的載客率明顯成長，推估因華航、長榮飛洛杉磯的機位吃緊，舊金山目前還在減班，旅客於是轉向每天都飛的外籍航空，外溢效應明顯。

由於美國疫苗較為充足，藥局、Costco、醫院等都可施打，因此，位於疫苗施打點附近的長租型公寓式酒店，或是較無語言溝通問題的華人地區酒店，都是詢問評估的要件之一。雄獅旅遊提醒，赴美打疫苗，機場及搭機都有很高的染疫風險，更要考慮疫苗施打後的副作用、當地排華問題等，建議謹慎評估而後行。