新聞評論／誇口戰略優先 疫苗竟落到仰賴捐贈

蔡政府宣稱自產疫苗是「國家戰略目標」，這個大話，竟是不堪一擊。（圖：總統府提供）

美國 三名跨黨派參議員6日旋風式赴台訪問，在機場與蔡英文簡短晤面，宣布美國將贈台75萬劑疫苗 ，隨即匆匆離台。美國將透過COVAX發送的疫苗，臨時安排由議員親口宣布，對為疫情所困的蔡政府，倒也算是一陣及時雨。但從日本贈送AZ疫苗，到這次獲贈不知品牌的美國疫苗，在在凸顯台灣 的疫苗過度倚賴外援。蔡政府宣稱自產疫苗是「國家戰略目標」，這個大話，竟是不堪一擊。

對三位美國議員的友好，我們表示感謝。他們此行，主要在與韓國討論產業鏈脫鉤中國及韓國代工美國疫苗議題；臨時撥冗來台「意思」一下，蔡政府應該點滴在心頭。上月韓國總統文在寅赴美與拜登會晤後，取得了莫德納和諾瓦瓦克斯在韓的代工生產合約，分別由三星和ＳＫ集團執行。相形之下，蔡政府不斷宣傳美台關係友好，我們卻僅能從COVAX平台分得75萬劑美國疫苗，尚且不知名稱。這樣的失落感，豈是參議員匆匆一行所能彌補？

蔡政府的疫苗政策失利，最近因民間、企業和地方紛紛要求自購，更備顯窘迫。分析疫苗供應困窘的源頭，可分成三個層次來看：第一，在去年疫情平穩時期，政府並未積極布局對外採購，預算僅僅編了115億元台幣，毫無企圖。相形之下，新加坡人口僅台灣四分之一，卻寬列台灣兩倍的預算。第二，政府在「國產」、「外購」與「代工」之間游移不定，本應多管齊下，卻在猶豫中喪失良機，最後落得代工落空、外購失利，而國產緩不濟急。第三，民間志願捐贈疫苗原是好事，政府卻刁難設下重重障礙；但國產疫苗若無第三期臨床試驗，即難獲國際認證，將使國人變成疫苗白老鼠。

諷刺的是，就在蔡政府打出「國產牌」以阻攔民間自購疫苗時，執政黨吹捧最力的高端疫苗竟連跌五個停板。這說明，這支國產疫苗的夢想泡泡已被政府吹破。主要關鍵是，在太平歲月，政府可以運用大內宣向人民催眠；但現在台灣確診人數已經破萬，每天都有雙位數的民眾死於疫情，更多人因隔離、禁足、無法就醫而陷於恐慌。蔡政府以為可用國產疫苗的前景來安慰百姓，但生命受到威脅的人，還會相信「未來疫苗」嗎？

因此，當蔡英文喊話說，擁有國產疫苗是我們「國家戰略」的優先項目時；民眾必然會反問：那政府去年為什麼不早日拍板國產疫苗的研發，卻袖手旁觀？當蔡英文說，如果我們沒有自己的供給能量，我們就會處處受制於人時；民眾會問：那政府為什麼不積極在國際市場下單搶購，卻悍然拒絕東洋已取得的3000萬劑ＢＮＴ疫苗在先，又刁難郭台銘及佛光會等民間的捐贈於後？

試想，當初如果蔡政府順利購入東洋的三千萬劑ＢＮＴ疫苗，如今全台人民都已至少施打一劑以上；若是施打兩劑，也已有逾六成民眾具群體免疫。如此一來，碰到5月這場本土迅猛疫情，損害即可大幅降低。壞就壞在蔡政府逢中必反，完全不讓大陸代理商復星經手，結果落得自己兩手疫苗空空，讓病毒趁虛而入。而如今，台灣竟只能仰賴其他國家東捐一點、西贈一些疫苗，這哪像「國家戰略」優先項目？又要打到哪年，才能全台解封、全民集體免疫？

表面上看，美國三名參議員送來疫苗的佳音；實質上，卻暴露台灣疫苗裡外皆空的困境。原因沒有別的：蔡政府好說大話，卻不懂務實誠懇之道；對人民傲慢，自己卻依偎在美、日大國的身影下，只能靠別人施捨的小惠來驕其國人。