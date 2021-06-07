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美3議員訪台 環時：美台切香腸 刀離手指更近

記者羅印冲/台北7日電
環球時報發表社評稱，美國議員訪台，這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀。(圖：總統府提供)
環球時報發表社評稱，美國議員訪台，這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀。(圖：總統府提供)

美國三名聯邦參議員6日訪問台灣，這三名參議員搭乘美軍C-17運輸機飛抵台灣松山機場，並在機場會晤了蔡英文總統等官員，大陸官方外圍媒體環球時報發表社評稱，這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀。

社評指出，美國首批外援的新冠疫苗，將有75萬劑分配給台灣。無論話說得多好聽，對2300萬台灣人口來說，75萬劑疫苗猶如杯水車薪，這是所有人一看就懂的。美國參議員的訪台秀是來挺民進黨當局的，後者的心思不用在解決實際問題上，而是靠這樣的政治操弄往下混。

社評稱，三名美國參議員乘軍用運輸機訪台，這是美台切香腸戰術又下了離手指更近的一刀。他們是要讓大陸在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機嗎？他們政治算計到了不顧防疫不顧人命的地步，真是讓人不齒。

社評指出，在此正告美台當局，針對一個中國切香腸，最後切掉的一定是他們的手指。尤其要警告民進黨當局，如果他們就這樣鐵了心對抗大陸，配合美國越來越激進的對陸行動，充當反中前沿陣地，那麼他們肯定是走在自取滅亡的路上。他們覆滅的時間點和機緣有不確定性，但終點在哪，是什麼，他們應該比美國人更清楚。

社評說，對大陸民眾，環時想說，大陸的力量已經使得大陸把解決台灣問題的主導權掌握在了自己手中，台灣當局現在與美國搞的這些小動作只能是戰術層面的，他們無法倒撥戰略時鐘，無法讓台海地區力量對比的格局倒轉。大陸如今力量在手，更需成竹在胸。大陸力量形成的超級重力場已讓台灣無處可遁，台當局越折騰，將越幫助大陸積累解決台灣問題的道義優勢。

社評又說，台當局在背叛台灣民眾根本利益的道路上越走越遠，他們在徹頭徹尾地出賣台灣。

台灣 美國 參議員

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