我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

美送疫苗 江啟臣：這跟政府自己買是兩回事

台灣新聞組／台北7日電
國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)
國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯6日率訪問團抵台，宣布捐贈75萬劑疫苗台灣國民黨主席江啟臣表示，誠摯感謝美國在此時此刻給予75萬疫苗，但這跟蔡政府自己購買的是兩回事，台灣需要很多疫苗，蔡政府應該明白告訴大家，其他疫苗何時能到貨，何時才能達到全體免疫。

台北市長柯文哲表示，台灣2300萬人口，不是75萬劑疫苗就能解決問題，「人家要送我們疫苗，我們都說謝謝，但還是要考量夠不夠」，政治上要有宣傳，不過還是要務實，目前市面上希望打疫苗的人，真的都有機會施打嗎？5月28日就進來的莫德納，到現在都還沒有發下來，「重點不是要給我們多少？重點是要發到打疫苗的人手上才有用」，「重點不是Ｈow much、而是Ｗhen」。

至於縣市怎麼分配？柯說，還是要考量疫情嚴重度，「把人民生命當作一件事情，用科學方法做規畫」，對他來說，只要中央疫苗發下來，就是用最有效方法打完。

新北市長侯友宜說，他對這段時間美國、日本等國際友人快速了解台灣需求並給予幫忙，表示十二萬分感謝，也期待中央政府、企業、宗教團體等，大家能齊心齊力趕快想辦法，再讓疫苗進口台灣，尤其要爭取品質夠好的疫苗。

國民黨6日也發起「挺醫護要疫苗」不群聚的六六齊發聲活動；國民黨立委並在總統府前快閃呼籲「我要疫苗，台灣要活命！」地方也響應20輛遊覽車繞行總統府，表達要疫苗的訴求。

不過，民進黨發言人謝佩芬說國民黨完全在扯防疫後腿，這一系列的政治操作，是把防疫當作選舉造勢的工具嗎？民進黨立院黨團總召柯建銘也說，美國代表團訪台，國民黨還要繼續秀下限？

疫苗 台灣 國民黨

上一則

美3議員訪台 環時：美台切香腸 刀離手指更近

下一則

京元電移工停班影響3成人力 半導體鏈衝擊擴大

延伸閱讀

柯建銘：國民黨義和團式抗爭 對台灣真是好事嗎？

柯建銘：國民黨義和團式抗爭 對台灣真是好事嗎？
從軍又從政 譚美鼓勵女性打破玻璃天花板

從軍又從政 譚美鼓勵女性打破玻璃天花板
日贈AZ疫苗 江啟臣：證明蔡政府需民間與世界各國幫助

日贈AZ疫苗 江啟臣：證明蔡政府需民間與世界各國幫助
江啟臣喊話AIT：吃不吃萊豬 台灣民意決定

江啟臣喊話AIT：吃不吃萊豬 台灣民意決定

熱門新聞

台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
兒子擔心自己撐不過這關，叮囑老母親「以後要聽醫護的話，人家說什麼都要做，要好好照顧自己」，醫護在旁聽著聽了後難過的掉下眼淚。(圖／台北慈濟醫院提供)

「我可能無法再照顧您了」 台北確診者 心痛告白失智母

2021-05-31 16:48
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

來美打疫苗爆量 長榮台北洛城增班 每周三班改天天飛

2021-06-02 18:48
鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會向政府申請採購500萬劑德國BNT疫苗，1日向疾管署遞件。圖為郭台銘（右）與夫人曾馨瑩。（圖：永齡基金會提供）

購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件 郭台銘：全島一心

2021-06-01 22:09
美旅客暴增，長榮航空緊急加開赴美班次。（聯合報系資料庫）

飛美打疫苗 桃機大客滿？ 機場：同時段6班機起飛

2021-06-02 19:42
疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報系資料照片）

高端、聯亞與台簽疫苗採購合約 並要至印、歐3期臨床

2021-05-30 15:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
言承旭新片中國上映 慘成炮灰

言承旭新片中國上映 慘成炮灰
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光