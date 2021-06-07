美送疫苗 江啟臣：這跟政府自己買是兩回事

國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)

美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯6日率訪問團抵台，宣布捐贈75萬劑疫苗 給台灣 。國民黨 主席江啟臣表示，誠摯感謝美國在此時此刻給予75萬疫苗，但這跟蔡政府自己購買的是兩回事，台灣需要很多疫苗，蔡政府應該明白告訴大家，其他疫苗何時能到貨，何時才能達到全體免疫。

台北市長柯文哲表示，台灣2300萬人口，不是75萬劑疫苗就能解決問題，「人家要送我們疫苗，我們都說謝謝，但還是要考量夠不夠」，政治上要有宣傳，不過還是要務實，目前市面上希望打疫苗的人，真的都有機會施打嗎？5月28日就進來的莫德納，到現在都還沒有發下來，「重點不是要給我們多少？重點是要發到打疫苗的人手上才有用」，「重點不是Ｈow much、而是Ｗhen」。

至於縣市怎麼分配？柯說，還是要考量疫情嚴重度，「把人民生命當作一件事情，用科學方法做規畫」，對他來說，只要中央疫苗發下來，就是用最有效方法打完。

新北市長侯友宜說，他對這段時間美國、日本等國際友人快速了解台灣需求並給予幫忙，表示十二萬分感謝，也期待中央政府、企業、宗教團體等，大家能齊心齊力趕快想辦法，再讓疫苗進口台灣，尤其要爭取品質夠好的疫苗。

國民黨6日也發起「挺醫護要疫苗」不群聚的六六齊發聲活動；國民黨立委並在總統府前快閃呼籲「我要疫苗，台灣要活命！」地方也響應20輛遊覽車繞行總統府，表達要疫苗的訴求。

不過，民進黨發言人謝佩芬說國民黨完全在扯防疫後腿，這一系列的政治操作，是把防疫當作選舉造勢的工具嗎？民進黨立院黨團總召柯建銘也說，美國代表團訪台，國民黨還要繼續秀下限？