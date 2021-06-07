美援疫苗75萬劑 蔡英文：真朋友真進展

蔡英文總統（右二）6日上午在國軍松指部接見美國聯邦參議員譚美（右）、蘇利文（左）、昆斯（左二）。圖／總統府提供

美國 聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯一行十人，6日搭乘美國軍機訪問台灣 ，並宣布美國將率先捐贈台灣75萬劑新冠疫苗 。蔡英文總統接見時指出，十分感謝拜登政府伸出援手，也感謝三位參議員居間協調的努力，疫苗對台灣是及時雨，「各位的幫忙，我們會銘記在心」。

三位參議員訪團6日上午7時19分搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，外交部長吳釗燮到場接機，表達歡迎；蔡英文隨後於國軍松指部接見。訪團旋風訪問3個多小時後，上午11時離台，回到韓國再轉搭民航機返美。

譚美致詞時指出，抗疫不應受到政治力影響，援台疫苗是三人與白宮官員來回討論數周後的決定；對美國而言，將台灣列入第一批疫苗接受方至關重要。

譚美提到，自己因家人的因素特別想來台灣，她母親的家族原本在廣東潮州生活，為了逃離共產黨的壓迫，才徒步逃到泰國；她和她的家人都知道自由的代價，「在此告訴各位，美國不會讓你們孤軍奮戰。我們會在各位的身邊，確保台灣人民能獲得所需，挺過疫情。」

蔡英文表示，這幾年來，台美之間「真朋友、真進展」，三位參議員都扮演重要角色；這次訪團特別在密集的韓國訪問行程之後，專程來到台灣，短暫停留3小時，帶來美國國會跨黨派支持台灣的訊息，再次展現台美堅若磐石的情誼。

蔡英文說，過去一年多來，台美跟理念相近國家共同面對疫情的挑戰，接下來，透過與美、日等國的合作，台灣能度過挑戰，也能協助各國克服疫情、走向復甦之路。

行政院長蘇貞昌也說，台灣還是有很多朋友，「德不孤必有鄰。」

日本日前捐贈我國124萬ＡＺ疫苗，加上美國宣布將捐75萬劑，合計超過190萬劑疫苗。這是否為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前所說的「本月將到貨的200萬劑疫苗」？陳時中未正面回應，僅表示國內買到的疫苗數量足夠，但抵台時程確實難以掌握，「會有加加減減，這個月200萬沒問題」。

至於外界認為這些疫苗還是不夠台灣防疫所需，陳時中表示，這些疫苗看似不多，但「雪中送炭」，可以緊急承接後續的施打計畫，相當感謝美國，但希望及早知道是哪些廠牌，才可盡快安排接種事宜。外傳美國援贈台灣的大部分是嬌生疫苗，陳時中表示，尚未獲得證實。

涉外高層表示，在台美雙方溝通過程，美方保密到家，事先並未透露確切的疫苗數量，只有向台灣告知，會由三位參議員的訪問團宣布，至於疫苗是何種廠牌、何時到台灣等，則待COVAX（全球疫苗免疫聯盟）分配。

有消息指出，這次美方贈台的疫苗很有可能是嬌生，不過目前未獲府及外交部證實。黨政人士指出，台美雙方會密切溝通，都希望盡速完成這項計畫，我方評估，疫苗來台的時間可能是6月下旬。至於是否可能有第二批，目前沒有聽說。

涉外高層說，美國白宮在美東時間6月3日宣布全球疫苗共享計畫後，第一個公布確切數量的對象就是台灣。三位重量級聯邦參議員以專機、專程的方式，一大清早便不辭辛勞，由韓國飛抵台灣來宣布，並且完全配合台灣目前的防疫措施，具體表現出美國國會跨黨派及美國行政部門對台灣的大力支持。