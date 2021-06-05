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港媒指控：銷港台豬萊劑嚴重超標

記者林則宏╱台北5日電
香港文匯報連續兩天大篇幅報導台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標。圖為示意圖。(本報資料照片)
香港文匯報連續兩天大篇幅報導台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標。圖為示意圖。(本報資料照片)

香港文匯報近日抽查香港市面上銷售的八款台灣美國生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果竟只有一件合格，其餘七件包括兩家台灣知名品牌的產品，瘦肉精含量都超標，懷疑極可能是台灣廠商採用美國萊豬加工後再出口到香港。新東陽與黑橋牌已表明不排除採取法律行動，捍衛商譽。

香港文匯報3日、4日連續兩天大篇幅報導台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標，甚至質疑香港市面上部分台灣豬肉製品未循正式管道進口，而是透過走私進入香港。

報導指出，香港是台灣豬肉及加工製品最大出口地，去年就有近2000噸台灣豬肉製品銷往香港。但台灣今年1月起，准許萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）含量低於法定標準的美國豬肉進口，但仍禁止本地豬農使用任何類型的瘦肉精。

香港文匯報近日購買六款來自台灣的豬肉製品，包括貢丸、肉燥罐頭、肉乾、肉鬆等，當中不乏港人熟知的台灣知名品牌，且全部都是今年在台灣製造，另兩款為美國生產的豬肉漢堡肉，並將這八款產品委託一間合資格化驗所採用美國FDA標準檢測。

報導稱，結果發現，除了1款合格，其餘7款包括新東陽、黑橋牌等知名台灣品牌的萊克多巴胺（Ractopamine）含量不合格，最高甚至超標27.6倍；有3款台灣及1款美國生產的肉製品，被驗出含有克倫特羅（clenbuterol），是香港禁用的瘦肉精。

報導質疑，台商使用美國含瘦肉精的豬肉加工後，出口香港牟利。

對此結果，香港食環署則回覆文匯報，食物安全中心今年1月至5月檢測了71個來自不同國家地區的豬肉、牛肉及相關製品樣本的乙類促效劑含量，當中包括萊克多巴胺和克倫特羅，台灣的豬肉製品也在樣本中，全部樣本都通過檢測。

黑橋牌昨天發出聲明，黑橋牌全部採用CAS及合格屠宰廠的台灣豬肉原料，絕不含瘦肉精。新東陽也發聲明說「這是一則假新聞」。針對香港文匯報報導不實的部分內容，黑橋牌、新東陽均稱已損害優良商譽，將依法提出法律行動。

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