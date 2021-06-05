港媒指控：銷港台豬萊劑嚴重超標

香港文匯報連續兩天大篇幅報導台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標。圖為示意圖。(本報資料照片)

香港 文匯報近日抽查香港市面上銷售的八款台灣 及美國 生產的豬肉製品，化驗產品中的瘦肉精含量，結果竟只有一件合格，其餘七件包括兩家台灣知名品牌的產品，瘦肉精含量都超標，懷疑極可能是台灣廠商採用美國萊豬加工後再出口到香港。新東陽與黑橋牌已表明不排除採取法律行動，捍衛商譽。

香港文匯報3日、4日連續兩天大篇幅報導台灣豬肉製品瘦肉精嚴重超標，甚至質疑香港市面上部分台灣豬肉製品未循正式管道進口，而是透過走私進入香港。

報導指出，香港是台灣豬肉及加工製品最大出口地，去年就有近2000噸台灣豬肉製品銷往香港。但台灣今年1月起，准許萊克多巴胺（俗稱「瘦肉精」）含量低於法定標準的美國豬肉進口，但仍禁止本地豬農使用任何類型的瘦肉精。

香港文匯報近日購買六款來自台灣的豬肉製品，包括貢丸、肉燥罐頭、肉乾、肉鬆等，當中不乏港人熟知的台灣知名品牌，且全部都是今年在台灣製造，另兩款為美國生產的豬肉漢堡肉，並將這八款產品委託一間合資格化驗所採用美國FDA標準檢測。

報導稱，結果發現，除了1款合格，其餘7款包括新東陽、黑橋牌等知名台灣品牌的萊克多巴胺（Ractopamine）含量不合格，最高甚至超標27.6倍；有3款台灣及1款美國生產的肉製品，被驗出含有克倫特羅（clenbuterol），是香港禁用的瘦肉精。

報導質疑，台商使用美國含瘦肉精的豬肉加工後，出口香港牟利。

對此結果，香港食環署則回覆文匯報，食物安全中心今年1月至5月檢測了71個來自不同國家地區的豬肉、牛肉及相關製品樣本的乙類促效劑含量，當中包括萊克多巴胺和克倫特羅，台灣的豬肉製品也在樣本中，全部樣本都通過檢測。

黑橋牌昨天發出聲明，黑橋牌全部採用CAS及合格屠宰廠的台灣豬肉原料，絕不含瘦肉精。新東陽也發聲明說「這是一則假新聞」。針對香港文匯報報導不實的部分內容，黑橋牌、新東陽均稱已損害優良商譽，將依法提出法律行動。