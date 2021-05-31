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美陸戰隊將赴台灣 傳授地下反抗體系

記者洪哲政╱台北31日電

美國助理國防部長被提名人邁耶爾（Christopher Maier）日前公開宣示，將派軍協訓增強台灣特戰部隊戰力，並有參議員建議教授台灣抵抗敵軍的「地下反抗體系（Resistance network）」。據證實，除美軍「安全合作旅」在新竹湖口協助台方聯兵旅下基地訓練外，包括美國陸軍SF特種部隊、海軍SEAL海豹突擊隊與台灣陸軍特戰部隊固定協訓操演都正常實施，美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）今年首度派員赴台，與台灣特戰部隊實施「專家交流」。

國軍漢光37號演習實兵操演之後，美軍將陸續有其他特戰部隊抵台協訓。

國防部表示，中共對台軍事威脅，已成區域和平穩定與發展的最大危機，此為國際共識；國軍防衛作戰基於「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略，以預防戰爭為目標，相關軍事訓練與交流也是基於前述作戰指導而規畫，請外界勿作過度揣測；有關美國會人事任命聽證會相關發言，國防部敬表尊重。

雖然台灣新冠肺炎疫情嚴峻，但美軍仍積極協助台方訓練。國防部規定，自國外來台包括美軍等外籍人士，考量任務需求，依中央規範於入境後須實施居家檢疫14日後，於進入營區前，獲三日內核酸檢測陰性報告始可入營，並實施專人專車、分艙分流管制。

國家安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，共軍已有執行超地平線立體登陸、「岸到岸」登陸與非正規登陸作戰等「閃電戰」能力，美方態度反映出美軍對中共對台發動戰略突襲的擔憂。台灣的「固安作戰計畫」，近期決定調升「作戰區」指揮層級，就是因應措施之一，美軍相關論述與在台灣曝光的「安合旅」等「準軍事顧問」的作法，便是強化反制共軍閃電戰的戰備整備。

面對美方允諾提升台灣特戰部隊戰力，據證實，美方特戰部隊今年密集來台，對台灣陸軍特戰施專家交流與協訓，包括美國海軍海豹隊SEAL、陸戰隊特戰部隊MARSOC都已駐點過。

軍方透露，台灣特戰部隊過去有「潛伏抗暴」的任務，是滲透到對岸組訓民間游擊隊遂行反共任務；而美軍所謂「地下反抗體系」訓練，是一旦敵軍登陸占領，特戰部隊執行「留置作戰」，隱入民間暗中組訓民間後備軍人或受過軍事訓練的平民，有系統遂行反抗，給予敵人持續打擊，等候援軍規復。美軍特戰部隊曾在敘利亞執行過相關任務，未來可望赴台以「專家交流」名義執行。

台灣 美國 國防部

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