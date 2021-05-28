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黑白集／台灣變成了蛇

黑白集
國台辦表達願意提供台灣新冠疫苗後，在網路上飽受大陸民眾批評。（截圖自胡錫進微信）
國台辦表達願意提供台灣新冠疫苗後，在網路上飽受大陸民眾批評。（截圖自胡錫進微信）

伊索寓言裡有則家喻戶曉的寓言「農夫與蛇」，被大陸網友拿來當成反對提供疫苗台灣的理由。台灣疫情擴大，國台辦兩度表示願意提供大陸疫苗，卻被台灣一口回絕。熱臉貼了個冷屁股，陸網友更加火冒三丈！

寓言情節大意是，一個農夫寒冬裡見一條蛇快凍僵，於是將它揣在懷裡焐暖。未料，蛇甦醒後竟反咬農夫一口，農夫死前覺悟，是自己愚蠢才遭此結局。大陸網友以農夫自喻，警告勿蹈覆轍；而我們卻不能不思考：台灣的形象何時竟變成了蛇？

陸學者在陸媒《今日頭條》做網調，徵詢大陸應否提供疫苗給台灣？竟有超過八成五表示否定，驚人的一面倒。中共黨報環時老總胡錫進在微博替國台辦緩頰，網民卻跑來撻伐，除譏國台辦為「跪台辦」，還升級為「台灣省駐京辦」或「台獨的中國根據地」，酸度和憤怒均已破表！

這種反應，實非意料。去年以來，台灣一路禁寄口罩、堵小明、稱武漢病毒，藉著人家苦難進行仇恨動員。至今，陳時中還冷冷地說；「他們在打的我們不敢用」。試問，誰能對這種赤裸裸的惡意平心靜氣？

台灣當然也有委屈，比如共機持續的恫嚇，就絕非善意。但國家生存不是兒戲，在別人傷口上撒鹽又算哪招？兩岸競飆仇恨，敵意螺旋止不住，最後結局要誰收拾？(轉載自聯合報)

台灣 疫苗 陳時中

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