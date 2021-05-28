郭董向上海復星買500萬劑BNT生變

鴻海集團創辦人郭台銘。（本報資料照片）

鴻海集團創辦人郭台銘 在立法院民進黨團總召柯建銘協助下，向上海復星購買500萬劑ＢＮＴ疫苗 ，知情人士證實，在蔡政府同意下，衛福部疾管署和上海復星都已進入雙方律師洽談合約階段，但採購計畫最後仍生變，瀕臨破局，上海復星國際董事長郭廣昌向台方傳達的最新訊息表示，他還沒有放棄。

針對最後洽談破局原因，據指出，問題發生在上海復星內部，可能受到壓力，最有可能就是中國大陸的壓力或干預。但永齡基金會執行長劉宥彤27日替郭台銘發表三點聲明強調，媒體報導有關於北京政府、國台辦等政治力介入，事實上，上海復星、德國ＢＮＴ的疫苗是完全一樣的，雙方與美國輝瑞之間是屬於商業合作模式，甚至早在美國輝瑞之前，上海復星就已經在這個合作案裡面了，跟政治沒有太大的關聯性。

劉宥彤表示，中國大陸及國台辦沒有干涉購買疫苗，且郭台銘認為「政治要為經濟服務」，希望台灣 減少政治力，讓大家盡快有疫苗。

藍營另有知情人士指出，上海復星在今年初就有找鴻海談疫苗採購，當時接觸的是鴻海董事長劉揚偉，而上海復星內部有兩大派系，一是復星醫藥，另一個是復星國際，劉揚偉接觸的是前者，柯建銘參與的是復星國際，政府採購為何生變，恐不單純。

柯建銘表示，郭台銘在23日和他討論這件事，台灣希望能向ＢＮＴ購買，而ＢＮＴ也願意出貨，數量算在上海復星的額度也沒關係，最後就是簽署三方合約，一度也已談妥要買500萬劑的ＢＮＴ疫苗，但最後一刻被推翻，25日開始便沒有回應。

知情人士透露，在柯建銘親自參與並和對方通電話且全程參與下，政府相關單位最後也有加入，並且已經進入疾管署的律師都已經要和對方律師洽談階段。

柯建銘透露，政府不排除透過企業界直接向美國廠商採購莫德納疫苗。

身為郭台銘子弟兵的民眾黨立委高虹安證實，郭台銘確實想買500萬到1000萬劑疫苗捐贈給疫情指揮中心，提供台灣民眾施打，她也強調，並沒有外傳因政治力介入而破局的狀況，單純在商言商。

藍營知情人士指出，從去年東洋代理破局後，藍營及企業界人士透過各種管道與上海復星洽談採購疫苗，上海復星剛開始確實有意識形態考量，但最後也會挑綠營是誰來談，綠營內部的爭奪也從未停止過，加上上海復星也有內部矛盾，ＢＮＴ疫苗採購問題很複雜，蔡政府若全部推給中國打壓的說法並不精準。