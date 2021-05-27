陸願贈台世衛認可疫苗 國台辦問：要還是不要只須清楚回答

國台辦發言人朱鳳蓮說，大陸願意向台捐贈新冠疫苗。(中新社)

台灣 疫情爆發，中國大陸傳出透過民間管道提供疫苗 ，大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日在例行記者會上證實，上海市醫藥衛生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會負責人已分別表示，願意向台胞捐贈一批新冠肺炎疫苗，幫助緩解燃眉之急，也希望台灣有關方面為這批疫苗盡快輸台掃除障礙。

對此，陸委會駁斥，「陸方一面插手干預阻撓台灣取得疫苗，一面口惠放話進行統戰分化，假藉台灣人民安危進行兩面手法的操作」，並強調陸方應停止統戰施壓，惟有不再阻撓台灣獲得防疫資源，停止統戰施壓，讓台灣專心抗疫，才是對台灣的善意，也才是兩岸人民之福。

陸委會26日以書面回應，政府與BNT德國原廠接洽採購疫苗，一度幾近完成簽約，「因為陸方介入阻撓，遲延迄今無法簽約。」另一方面，陸方從未透過兩岸既有管道提供任何疫苗資訊，指揮中心也未收到正式文件提出申請，「陸方卻一再反批台方設置障礙阻止疫苗來台。」

人民網報導，針對民進黨當局官員稱，大陸以疫苗對台進行「統戰分化」，朱鳳蓮回應，其實，只需要清楚明瞭地回答：「對世衛組織認可的大陸疫苗，要還是不要？ 」對廣大台灣同胞希望盡快使用大陸疫苗的願望，是順應還是無視？

對此，蔡政府稱已通過不同管道採購不同廠家的疫苗，至於大陸疫苗，官員稱「台灣民眾的信心恐怕不足」。朱鳳蓮則表示，大陸疫苗是安全有效的高質量疫苗，並已獲WHO納入全球「緊急使用清單」。

朱鳳蓮稱，5月7日世界衛生組織（WHO）批准，國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發生產的新冠病毒滅活疫苗納入全球「緊急使用清單」。截至5月24日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗超過5.27億劑次。

有媒體提問，對於上海復星醫藥公司表示願意提供台灣疫苗，陳時中 稱「各界頻頻放話，但沒有收到任何申請」。對鴻海集團和其他醫藥業者詢問能否進口復星代理的BNT疫苗，陳時中稱，「要的話就正式接洽」。中方如何評價？

朱鳳蓮回應，在疫情蔓延的形勢下，民進黨當局仍然無視疫苗短缺的嚴重狀況，不僅以各種借口阻止台灣民眾用上大陸疫苗，也不讓大陸公司代理的疫苗進入台灣。這樣多做一天，防疫的寶貴時機就多耽誤一天，將被迫付出更多的生命健康代價。

被問及上海方面是否會透過台北、上海雙城論壇管道捐贈疫苗？朱鳳蓮未明確回應，僅稱「現在就看台灣有關方面是否接受。至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方意願。」她強調，當務之急是盡快去除人為政治障礙，「如果沒有人為政治障礙，捐贈將不成問題」。